Опубликован график магнитных бурь на август

Астрономы прогнозируют как минимум три магнитные бури в последнем месяце лета.
Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на протяжении августа ожидаются три магнитные бури. Они будут длиться три дня подряд в конце месяца.
Так, геомагнитные возмущения силой в пять баллов (G1) начнутся 25 августа и продлятся до 27 числа месяца включительно.
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