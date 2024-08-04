Опубликован график магнитных бурь на август

Астрономы прогнозируют как минимум три магнитные бури в последнем месяце лета.

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на протяжении августа ожидаются три магнитные бури. Они будут длиться три дня подряд в конце месяца.

Так, геомагнитные возмущения силой в пять баллов (G1) начнутся 25 августа и продлятся до 27 числа месяца включительно.