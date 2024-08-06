В Ладогу выпустили еще семь окрепших нерпят – видео

В Ладогу после реабилитации выпустили еще семь подросших, окрепших нерпят. Тем самым сезон спасения ластоногих в этом году завершился.

Видео: vk.com/sealrescue

«Сезон выдался очень и очень сложным, нерпы в очередной раз сумели нас удивить в медицинском плане и временами даже вызывали у нас испуг и отчаяние. <…> Выпускникам же мы желаем долгих лет интересной и счастливой жизни», — отметили в фонде друзей балтийской нерпы.

Среди «выпускников» был нерпенок, которого ранее уже пытались выпустить в Ладогу, но тогда он вернулся.