В Ладогу выпустили еще семь окрепших нерпят – видео

Автор: Гузель Галимова
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В Ладогу после реабилитации выпустили еще семь подросших, окрепших нерпят. Тем самым сезон спасения ластоногих в этом году завершился.

Видео: vk.com/sealrescue

«Сезон выдался очень и очень сложным, нерпы в очередной раз сумели нас удивить в медицинском плане и временами даже вызывали у нас испуг и отчаяние. <…> Выпускникам же мы желаем долгих лет интересной и счастливой жизни», — отметили в фонде друзей балтийской нерпы.

Среди «выпускников» был нерпенок, которого ранее уже пытались выпустить в Ладогу, но тогда он вернулся.

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