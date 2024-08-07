В Госдуме рекомендовали вернуться к идее устанавливать тарифы ЖКХ на пять лет

Депутаты Госдумы рекомендовали устанавливать тарифы на водоснабжение, электроэнергию, вывоз мусора и другие коммунальные ресурсы сразу на пять лет, с учетом их ежегодной индексации.

Такой пункт содержится в проекте плана рекомендаций по ключевым проблемам ЖКХ, с копией документа ознакомился Forbes. Проект федерального закона должен быть подготовлен к марту 2025 года.

Кроме того, в числе рекомендаций рабочей группы — установление экономически обоснованного размера платы за жилищные услуги (содержание дома, обслуживание лифтов, текущий ремонт) тоже не менее чем на пять лет. Сейчас эти цены не контролируются, их устанавливают сами управляющие компании по согласованию с жителями.