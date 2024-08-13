Химики из Волхова приняли журналистов ведущих африканских СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Тимур Румянцев

8 августа представители ведущих СМИ стран Африки посетили Волховский производственный комплекс ФосАгро в Ленобласти. Для них была организована обширная экскурсия по производственным и инфраструктурным объектам одного из главных промышленных предприятий Ленинградской области.

Гостям были презентованы модернизированные производства фосфорной кислоты, минеральных удобрений, новая сернокислотная установка СК-800 и комплекс по утилизации отходящего технологического пара и обеспечению предприятия электроэнергией собственной генерации.

Как сообщается в официальном пресс-релизе, посвященном визиту журналистов из африканских стран, они узнали много об истории и специфике деятельности ФосАгро. Рассказали гостям о вкладе компании и российской отрасли минеральных удобрений в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и гуманитарные проекты в Африке.

Химики из Волхова приняли журналистов ведущих африканских СМИ Волхов, «ФосАгро»
Химики из Волхова приняли журналистов ведущих африканских СМИ Волхов, «ФосАгро»
Химики из Волхова приняли журналистов ведущих африканских СМИ Волхов, «ФосАгро»
Химики из Волхова приняли журналистов ведущих африканских СМИ Волхов, «ФосАгро»
Фото: Тимур Румянцев

Манель Херзи, журналист одной из газет Туниса, отметила, что Волхов впечатляет своими производственными возможностями:

«Предприятие очень развитое и современное, и я не могу не оценить важность того, что здесь делается и для российского потребителя, и для заграничного».

Объём инвестиций компании в проект развития Волховского комплекса составил более 34 млрд рублей. Ежегодный объём производства минеральных удобрений вырос более чем в 5 раз к уровню 2019 года, когда началось строительство нового завода, и превысил 1 млн тонн. Благодаря тому, что предприятие расположено рядом с балтийскими портами, ориентированными на экспорт продукции в дружественные страны, расширение экспортного потенциала в Африку имеет особо важное значение.

Журналистам африканских СМИ напомнили, что одним из важнейших направлений в работе предприятий в гуманитарной сфере является обмен знаниями в сфере эффективного ведения сельского хозяйства. Так, международный образовательный проект ФосАгро под названием Pro Agro Lectorium получил статус официальной образовательной платформы Рабочей группы по агробизнесу Делового совета БРИКС. Десятки ведущих академиков и практиков со всего мира, в том числе 9 спикеров из африканских стран, записали более 420 лекций по агрономии и агрохимии, растениеводству и животноводству, инновациям и цифровизации в сельском хозяйстве, экономике и ответственному земледелию. В тесном сотрудничестве с африканскими партнёрами данная образовательная платформа будет интегрирована в процесс обучения студентов Африки. На момент данной публикации подписаны уже 9 соглашений о сотрудничестве с африканскими университетами.

Химики из Волхова приняли журналистов ведущих африканских СМИ Волхов, «ФосАгро»
Химики из Волхова приняли журналистов ведущих африканских СМИ Волхов, «ФосАгро»
Химики из Волхова приняли журналистов ведущих африканских СМИ Волхов, «ФосАгро»
Химики из Волхова приняли журналистов ведущих африканских СМИ Волхов, «ФосАгро»
Фото: Тимур Румянцев

Гости в Волхове также побывали в корпоративном музейно-выставочном центре «Пятнадцатый элемент», где познакомились с историей предприятия, а также в Андреевском соборе, который компания возвела в рамках программы по поддержке культурных и духовных ценностей «Духовное возрождение». Гости выразили благодарность руководству компании и Волховского комплекса за организацию пресс-тура, который завершился посещением музея-заповедника «Старая Ладога».

Напомним, в ходе круглого стола с журналистами ведущих африканских СМИ, прошедшего недавно в Москве в Торгово-промышленной палате РФ, представители Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) рассказали о динамике развития поставок удобрений в Африку. Исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов отметил, что поставки российских удобрений в африканские страны за последние пять лет удвоились – с 772 тысяч тонн до 1,7 миллиона тонн. Одним из драйверов роста поставок минеральных удобрений в Африку является положительная динамика операционных результатов ФосАгро, чьи предприятия работают в Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Саратовской областях.

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