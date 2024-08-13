Химики из Волхова приняли журналистов ведущих африканских СМИ

8 августа представители ведущих СМИ стран Африки посетили Волховский производственный комплекс ФосАгро в Ленобласти. Для них была организована обширная экскурсия по производственным и инфраструктурным объектам одного из главных промышленных предприятий Ленинградской области.

Гостям были презентованы модернизированные производства фосфорной кислоты, минеральных удобрений, новая сернокислотная установка СК-800 и комплекс по утилизации отходящего технологического пара и обеспечению предприятия электроэнергией собственной генерации.

Как сообщается в официальном пресс-релизе, посвященном визиту журналистов из африканских стран, они узнали много об истории и специфике деятельности ФосАгро. Рассказали гостям о вкладе компании и российской отрасли минеральных удобрений в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и гуманитарные проекты в Африке.

Фото: Тимур Румянцев

Манель Херзи, журналист одной из газет Туниса, отметила, что Волхов впечатляет своими производственными возможностями:

«Предприятие очень развитое и современное, и я не могу не оценить важность того, что здесь делается и для российского потребителя, и для заграничного».

Объём инвестиций компании в проект развития Волховского комплекса составил более 34 млрд рублей. Ежегодный объём производства минеральных удобрений вырос более чем в 5 раз к уровню 2019 года, когда началось строительство нового завода, и превысил 1 млн тонн. Благодаря тому, что предприятие расположено рядом с балтийскими портами, ориентированными на экспорт продукции в дружественные страны, расширение экспортного потенциала в Африку имеет особо важное значение.

Журналистам африканских СМИ напомнили, что одним из важнейших направлений в работе предприятий в гуманитарной сфере является обмен знаниями в сфере эффективного ведения сельского хозяйства. Так, международный образовательный проект ФосАгро под названием Pro Agro Lectorium получил статус официальной образовательной платформы Рабочей группы по агробизнесу Делового совета БРИКС. Десятки ведущих академиков и практиков со всего мира, в том числе 9 спикеров из африканских стран, записали более 420 лекций по агрономии и агрохимии, растениеводству и животноводству, инновациям и цифровизации в сельском хозяйстве, экономике и ответственному земледелию. В тесном сотрудничестве с африканскими партнёрами данная образовательная платформа будет интегрирована в процесс обучения студентов Африки. На момент данной публикации подписаны уже 9 соглашений о сотрудничестве с африканскими университетами.

Фото: Тимур Румянцев

Гости в Волхове также побывали в корпоративном музейно-выставочном центре «Пятнадцатый элемент», где познакомились с историей предприятия, а также в Андреевском соборе, который компания возвела в рамках программы по поддержке культурных и духовных ценностей «Духовное возрождение». Гости выразили благодарность руководству компании и Волховского комплекса за организацию пресс-тура, который завершился посещением музея-заповедника «Старая Ладога».

Напомним, в ходе круглого стола с журналистами ведущих африканских СМИ, прошедшего недавно в Москве в Торгово-промышленной палате РФ, представители Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) рассказали о динамике развития поставок удобрений в Африку. Исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов отметил, что поставки российских удобрений в африканские страны за последние пять лет удвоились – с 772 тысяч тонн до 1,7 миллиона тонн. Одним из драйверов роста поставок минеральных удобрений в Африку является положительная динамика операционных результатов ФосАгро, чьи предприятия работают в Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Саратовской областях.