Видено: Елена Веткина из Киришей поделилась своими бизнес-секретами

Елена Веткина освоила инструменты поддержки начинающих предпринимателей и смогла открыть школу иностранных языков в Киришах.
Напомним, что женщины-предприниматели относятся к числу приоритетных групп бизнеса и могут получить в Фонде предпринимательства Ленобласти микрозаймы от 50 тыс. до 5 млн. рублей по сниженной процентной ставке. Фонд является единым окном для предпринимателей из различных сфер деятельности для получения региональных и федеральных мер поддержки.
Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Узнайте больше о возможностях Фонда и поддержке в рамках национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.