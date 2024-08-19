Видено: Елена Веткина из Киришей поделилась своими бизнес-секретами

Елена Веткина освоила инструменты поддержки начинающих предпринимателей и смогла открыть школу иностранных языков в Киришах.

Имеете свой позитивный опыт предпринимательства в Ленобласти? Снимите короткое видео о своей истории успеха, выложите в социальной сети и поставьте хештег #уменяполучиЛОсь Ленинградские атланты, расправляйте свои плечи!, — зовет поделиться своими успехами Команда47

Вам будет интересно Роль женщин в современном обществе обсудили в парламенте Ленобласти 17-ая по счету, встреча в формате «круглого стола», посвященная роли женщины в современном обществе, прошла вчера, 5 марта. На встрече по... 06.03.2024 262

Напомним, что женщины-предприниматели относятся к числу приоритетных групп бизнеса и могут получить в Фонде предпринимательства Ленобласти микрозаймы от 50 тыс. до 5 млн. рублей по сниженной процентной ставке. Фонд является единым окном для предпринимателей из различных сфер деятельности для получения региональных и федеральных мер поддержки.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Узнайте больше о возможностях Фонда и поддержке в рамках национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.