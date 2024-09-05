СК заинтересовался травмой уха школьника во Всеволожском районе. Заведено дело об истязаниях

Как сообщал ivbg.ru, полицию оповестили о госпитализации 13-летнего ученика Кузьмоловской средней общеобразовательной школы № 1. Мальчик обратился в больницу вечером 3 сентября. По его словам, учитель ударил его ладонью по уху на уроке.

Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание).

Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ по Ленинградской области доложить о ходе расследования уголовного дела.