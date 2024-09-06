Рецидивист стрелял по прохожим возле детской библиотеки в Кировске

Нетрезвый мужчины открыл стрельбу по прохожим из пневматического пистолета 5 сентября около 15:00 возле детской библиотеки в Кировске.
Очевидцы вызвали полицию. Стрелка задержали спустя несколько минут. Им оказался 38-летний неработающий житель Кировска, ранее неоднократно судимый за грабежи, угоны и кражи.
У злоумышленника изъяли пневматический пистолет. Решается вопрос об уголовном деле.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Ленобласти...
21.05.2022 16064