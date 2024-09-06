Рецидивист стрелял по прохожим возле детской библиотеки в Кировске

Автор: Сергей Агутин
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Нетрезвый мужчины открыл стрельбу по прохожим из пневматического пистолета 5 сентября около 15:00 возле детской библиотеки в Кировске.

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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Очевидцы вызвали полицию. Стрелка задержали спустя несколько минут. Им оказался 38-летний неработающий житель Кировска, ранее неоднократно судимый за грабежи, угоны и кражи.

У злоумышленника изъяли пневматический пистолет. Решается вопрос об уголовном деле.

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