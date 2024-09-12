В Ленобласти появится международный молодежный клуб

О таких планах рассказал губернатора 47-го региона.

В Ленинградской области появится международный молодежный клуб. Его создание на форме Ладога анонсировал губернатор региона Александр Дрозденко, отвечая на вопрос студентки из Туниса.

Клуб будет продвигать проекты, связанные с поддержкой молодежи других стран, и тех, кто приезжает в Россию, и тех, кто хочет с нами сотрудничать. Мы готовы будем выделять и бюджетное финансирование, и участвовать в различных грантовых программах, — сообщил губернатор.