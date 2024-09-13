Поклонская объяснила, зачем начертила руны и пятиконечную звезду на доске в Херсонской школе

Советница генпрокурора России Наталья Поклонская объяснила, зачем показала школьникам руны в рамках «Разговоров о важном» в школе Херсонской области. По ее словам, она начертила древние символы по просьбе школьников.

«Начав разговор с первоклашками о банальных сказках (а сказки, сказы, легенды, мифы и былины имеют огромное, колоссальное значение для развития нашей цивилизации. Вряд ли с этим кто поспорит), они спросили меня про древние легенды и древние символы. К разговору подключились и старшеклассники. Им интересно, что такое руны и древняя славянская письменность, и как общались между собой люди на Руси», – рассказала Наталья Поклонская

Фото Натальи Поклонской во время беседы со школьниками в зоне СВО появилось 11 сентября. На них советник генпрокурора стоит возле доски, на которой изображены рунические символы, нарисована звезда и написано «огонь», «вода», «воздух», «земля».

Объясняя рисунок пятиконечной звезды, Наталья Поклонская рассказала, что дети спросили ее про историю возникновения звезд на башнях Кремля. По ее словам, после публикации фотографии многих «задела» ее поездка в школу.

Советник генпрокурора считает, что ее критики не поняли, о чем она говорила с детьми и что изображено на школьной доске. Но «едва ли не воссоздали святую инквизицию». И посоветовала критикам ознакомиться с такими науками, как мифология и философия, потому что, в отличие от «инквизиторов», она знает ответы на вопросы детей.