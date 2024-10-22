Сегодня, 22 октября, традиционная встреча депутатов Законодательного собрания и главы 47 региона Александра Дрозденко началась с обсуждения острого вопроса о проблемах в обеспечении жителей области техническими средствами реабилитации (ТСР) и абилитации.

Докладывала на эту тему председатель областного комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева, а управляющий отделением Социального фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Островский, с которым депутаты безуспешно пытаются выстроить диалог по данному вопросу, на встрече не присутствовал.

Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации — один из самых жизненно важных. Вопрос, конечно же, комплексный и относится к федеральным полномочиям. Федеральным законом предусмотрено обеспечение инвалидов и лиц, которые получили инвалидность, техническими средствами реабилитации. У нас действуют также гарантии, предусмотренные Социальным кодексом, — это дополнительные ТСР, которые не дублируются в части финансирования из федерального бюджета, — отметила Анастасия Толмачева.

Как пояснила председатель Комитета по соцзащите, с 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области все государственные услуги в области социального обеспечения оказывает единый Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Петербургу и Ленинградской области. Слияние нескольких организаций в единую должно было упростить получение мер социальной поддержки, в том числе технических средств реабилитации и абилитации инвалидов, но на практике вышло наоборот. Жалоб от населения Ленинградской области на деятельность Социального фонда в плане предоставления ТСР все больше и больше – избиратели идут с этой проблемой в том числе и к своим депутатам. За последние полтора года и в ходе личных приемов депутатов, и в письменных обращениях, льготники постоянно рассказывают о нехватке TCP, причем больше всего тех, которые необходимы лежачим больным: в их числе калоприемники, катетеры, подгузники и т.д.

Как подчеркнула председатель постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Бездетко, жалобы касаются доставки TCP (некоторые из них можно получить лишь в Санкт-Петербурге), сроков поставки, количества, предоставленных инвалидам в безвозмездное пользование TCP, и даже извещения инвалидов о сроках доставки и рассмотрения заявления на предоставление этих средств. Все эти проблемы появились не в системе соцобеспечения регионального уровня, к ней у депутатов претензий в данном случае нет, а связаны с неудовлетворительной работой Социального Фонда, который не просто не выполняет обозначенные законом обязательства, но даже не дает ответов на запросы – ни заявителям, ни депутатам, констатировала Татьяна Бездетко.

Вице-спикер Татьяна Тюрина поддержала коллегу и рассказала, как депутаты уже предпринимали попытку разрешить сложившуюся напряженную ситуацию с обеспечением ТСР, алгоритмизировать процессы их выдачи и в итоге облегчить получение ТСР и других нужных гражданам в этой сфере расходных материалов:

Мы составили такие предложения, передали их в Социальный Фонд и нам было сказано, что их там немного доработают. Но после этого Фонд просто «пропал с радаров» и многие месяцы, как и говорила Татьяна Викторовна, мы не могли до Фонда достучаться и получить ответ. При том, что не отвечать на запросы в установленные сроки – это вообще противозаконно, — отметила вице-спикер.

Она также напомнила, что весной этого года депутаты принимали обращение в Государственную Думу с инициативой сделать обязательным отчет руководителей Социальных Фондов регионов перед законодательными собраниями, но это предложение не нашло поддержки в правительстве страны.

«Мы продолжим свои попытки и направим в Правительство РФ свои предложения по средствам реабилитации, которые мы уже составили и не нашли поддержки в Социальном Фонде, а также вернемся вновь к вопросу о публичном отчете Социального Фонда о его деятельности», — подытожила Татьяна Тюрина.

Также в рамках обсуждения доступности средств реабилитации для инвалидов депутат Михаил Коломыцев задал вопрос от имени своих избирателей из Кировского района о предоставлении для инвалидов, лишенных подвижности, ступенькоходов, которые не включены в перечень ТСР и в пункте проката в районе этих средств нет. В рамках обсуждения выяснилось, что не все инвалиды, живущие на верхних этажах, готовы пользоваться такими ступенькоходами самостоятельно, и теперь у них есть возможность 8 раз в месяц не просто использовать ступенькоход, но и далее отправиться в нужное учреждение или к врачу на специальном социальном такси, и затем вернуться домой – все это в сопровождении специалисты службы соцзащиты.

Анастасия Толмачева отметила, что не все инвалиды пока знают о возможности получить такую регулярную помощь. Ступенькоходы — довольно дорогостоящее оборудование – цена каждого от 200 до 400 тысяч рублей. Губернатор Александр Дрозденко поручил проанализировать количество тяжёлых инвалидов, которым они действительно необходимы и кто готов ими самостоятельно пользоваться. Однако более эффективной мерой поддержки таких инвалидов глава региона назвал переселение их на нижние этажи, где возможно оборудовать пандусы: этот процесс, увы, идет небыстро.

Подводя итог разговора о средствах реабилитации, губернатор поручил членам правительства проанализировать ситуацию и для начала обеспечить всех нуждающихся в средствах ТСР участников специальной военной операции за счет областного бюджета, пока на федеральном уровне это обеспечение «буксует». Забрать часть обеспечения ТСР из федерального списка в областной бюджет — это, отметил глава региона, временная мера, но люди не должны страдать. Он также поблагодарил депутатов за то, что они подняли такой насущный вопрос, касающийся наиболее уязвимых и требующих заботы и поддержки членов общества.

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Во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.

Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 65 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 18 — прямые выплаты, 46 — для членов семьи. В шаговой доступности от Мультицентра во Всеволожске реализуется проект по созданию Центра высокотехнологичной медицинской реабилитации и Центра протезирования.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.