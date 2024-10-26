Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 40 военнослужащих и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, пять пикапов, два 105-мм орудия М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав». Уничтожены четыре полевых склада ВСУ с боеприпасами.

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Подразделения «Южной» группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь в ДНР. Потери противника составили свыше 740 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм орудие L119 производства Великобритании. Уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял до 545 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 155-мм гаубица «Caesar» производства Франции.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 80 военнослужащих, два автомобиля, а также 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад ВСУ с боеприпасами.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.