Житель Ленобласти проведет 7 лет колонии за убийство приятеля

Мужчина до смерти забил знакомого во время застолья.

В Приозерском районе Ленобласти суд признал виновным 42-летнего мужчину в гибели его знакомого. Судом было установлено, что обвиняемый умышленно причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего, что повлекло по неосторожности его смерть.

Осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения в квартире в посёлке Суходолье Приозерского района Ленинградской области, на почве личных неприязненных отношений к 45-летнему знакомому нанёс ему руками и ногами множественные телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия, — передает СК.

Суд вынес приговор обвиняемому, назначив ему 7 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.