Ленобласть передала Росгвардии беспилотники и автомобили

Ленобласть передала подразделениям Северо-Западного округа войск национальной гвардии России специальную технику и беспилотники.
Губернатор Ленобласти отметил, что от оснащенности и укомплектованности Росгвардии зависит в том числе безопасность жителей региона. В связи с этим в бюджете закладываются средства на обеспечение силовиков необходимым транспортом и спецоборудованием.
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