На девяти трассах Ленобласти будет ограничено движение 29 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
— км 184 (мост через р. Оять) ограничение скорости движения в оба направления до 20:00 31 декабря 2024 г., ликвидация деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
-км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена знаков;
-км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— км 134-149 подъезд к г. Выборгу №1 км 0-5, подъезд к г. Выборгу №2 км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления (реверсивное движение) с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— подъезд к Выборгу №1, №2 ограничение скорости движения в оба направления (реверсивное движение) с 08:00 до 19:00, уборка и вывоз снега.
А-181 «Скандинавия» подъезд к МАПП «Светогорск»:
— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта механизированным способом.
А-181 « Магистральная»:
— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора, очистка автобусных остановок и площадок отдыха от снега;
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена знаков;
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков от снега;
— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора и посторонних предметов с элементов дорожного покрытия;
— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:
— км 31-57, ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 09:00 до 17:00, установка дорожных знаков.