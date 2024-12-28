На девяти трассах Ленобласти будет ограничено движение 29 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

— км 184 (мост через р. Оять) ограничение скорости движения в оба направления до 20:00 31 декабря 2024 г., ликвидация деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

-км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена знаков;

-км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 134-149 подъезд к г. Выборгу №1 км 0-5, подъезд к г. Выборгу №2 км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления (реверсивное движение) с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к Выборгу №1, №2 ограничение скорости движения в оба направления (реверсивное движение) с 08:00 до 19:00, уборка и вывоз снега.

А-181 «Скандинавия» подъезд к МАПП «Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта механизированным способом.

А-181 « Магистральная»:

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора, очистка автобусных остановок и площадок отдыха от снега;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена знаков;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков от снега;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора и посторонних предметов с элементов дорожного покрытия;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

— км 31-57, ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 09:00 до 17:00, установка дорожных знаков.