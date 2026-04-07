В Роскачество рассказали, сколько яиц и куличей можно без вреда есть на Пасху

Специалисты Роскачества рассказали о том, как не навредить здоровью во время празднования Пасхи и обратить внимание на рацион.

Эксперты рекомендуют ограничиться 150–200 граммами кулича в день, что соответствует двум-трем небольшим кусочкам
Кулич — продукт с высоким содержанием сахара, сливочного масла и муки. Калорийность 100 граммов кулича — от 350 до 450 килокалорий. Эксперты рекомендуют ограничиться 150–200 граммами кулича в день, что соответствует двум-трем небольшим кусочкам толщиной около сантиметра. Это особенно важно при малоподвижном образе жизни, чтобы избежать набора веса и нагрузки на поджелудочную железу, пишет «Лента.ру».

Что касается яиц, то в одном яйце содержится примерно 200–250 миллиграммов холестерина. Верхняя безопасная суточная норма для здорового взрослого человека составляет до 300 миллиграммов. Поэтому не рекомендуется съедать более двух яиц в день, учитывая и те, что могут входить в состав других блюд, например, кулича.

Особенно важно соблюдать эти нормы тем, кто соблюдал Великий пост. Резкое употребление большого количества жирного и сладкого может привести к расстройству желудка, тяжести и обострению хронических заболеваний. Также стоит быть внимательными людям с болезнями желчного пузыря, поджелудочной железы и тем, кто контролирует вес.

Новости Социум

Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

