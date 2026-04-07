Специалисты Роскачества рассказали о том, как не навредить здоровью во время празднования Пасхи и обратить внимание на рацион.

Кулич — продукт с высоким содержанием сахара, сливочного масла и муки. Калорийность 100 граммов кулича — от 350 до 450 килокалорий. Эксперты рекомендуют ограничиться 150–200 граммами кулича в день, что соответствует двум-трем небольшим кусочкам толщиной около сантиметра. Это особенно важно при малоподвижном образе жизни, чтобы избежать набора веса и нагрузки на поджелудочную железу, пишет «Лента.ру».

Что касается яиц, то в одном яйце содержится примерно 200–250 миллиграммов холестерина. Верхняя безопасная суточная норма для здорового взрослого человека составляет до 300 миллиграммов. Поэтому не рекомендуется съедать более двух яиц в день, учитывая и те, что могут входить в состав других блюд, например, кулича.

Вам будет интересно Разбираемся в днях Страстной седмицы: события, службы и ограничения Страстная седмица - последняя неделя Великого поста. «Страсти» на церковнославянском означает «муки и страдания», и «Страстной» неделя названа потому,...

Особенно важно соблюдать эти нормы тем, кто соблюдал Великий пост. Резкое употребление большого количества жирного и сладкого может привести к расстройству желудка, тяжести и обострению хронических заболеваний. Также стоит быть внимательными людям с болезнями желчного пузыря, поджелудочной железы и тем, кто контролирует вес.