weather 6.6°
$ 76.97
90.01

Главная / Новости / Детское пространство в Кировске получило официальный статус сертифицированного образовательного проекта

Новости Социум

Детское пространство в Кировске получило официальный статус сертифицированного образовательного проекта

Это не просто детская площадка, а научное пространство, где установлено оборудование по тематике физики и астрономии

Фото: lenobl.ru

Любопытные малыши могут сделать первый шаг в мир физики и астрономии под присмотром родителей. Для этого достаточно навести камеру телефона на QR-код. Он приведет на образовательные статьи портала наука.рф. Кроме этого — комплекс с горками, оборудование для скалолазания и закольцованная велодорожка.

«Такие площадки в регионах создаются в соответствии с указом Президента России Владимира Путина. Наш проект, разработанный региональным Центром компетенций и изготовленный компанией «Красивый город», успешно прошел верификацию федеральной экспертной группы. В этом году новую научную площадку создаем в столице региона — Гатчине», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Научная площадка создана по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», она располагается на набережной Невы в Кировске. 

Напомним, что 12 апреля в России отмечают День космонавтики - день, который навсегда изменил историю человечества. В 1961 году старший лейтенант Юрий Гагарин совершил первый в истории полёт в космос на корабле «Восток-1», открыв человечеству дорогу к звёздам. Вспоминаем легендарный старт, рассказываем о подготовке к нему и о том, как развивалась отечественная космонавтика - от первых смелых шагов до современных достижений.

Теги

благоустройство Кировск Денис Беляев
Новости Социум

Дмитрий Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов.

«В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу с просьбой выступить главным редактором линейки учебников. Он откликнулся на просьбу», — сказала РИА Новости заместитель главы Минпросвещения РФ Ольга Колударова.

В авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук. В секретариате зампреда Совбеза сообщили, что работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе.

С 1 сентября обществознание будет преподаваться только в 9-11-х классах.

Теги

школа медведев образование обществознание учебник

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

В России начали применение вакцины от рака

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться