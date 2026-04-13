Дружинники помогают с наведением порядка в городе Коммунар и приглашают вступить в свои ряды

Новости Социум

Дружинники помогают с наведением порядка в городе Коммунар и приглашают вступить в свои ряды

Дружинники ДНД из города Гатчина 7 апреля провели вечерний обход улиц города Коммунара.

«Повод, к сожалению, был серьезный — мы получили ряд обращений о неспокойной обстановке, особенно по некоторым адресам. Ситуация там и правда непростая, и вчера мы в этом убедились лично. В одном из случаев даже потребовался вызов сотрудников полиции, которые оперативно задержали нарушителя порядка», - отметили в штабе добровольной дружины Гатчины.

Чтобы по-настоящему повлиять на обстановку, нужно практически постоянное присутствие на улицах неравнодушных людей. Если вы готовы уделять часть своего свободного времени безопасности — пишите в штаб ДНД Гатчины!

В настоящее время в региональный реестр ГУ МВД России по Петербургу и области внесено 90 народных дружин на территории Ленобласти. Координирует народных дружинников штаб.

Отметим, что первые ДНД появились в России еще в конце 19-го века. Классические дружины стали появляться на различных предприятиях страны в середине 50-х годов. К 1970 году в Советском Союзе было уже около 100 тысяч народных дружин, в которых состояли до 7 миллионов человек. В середине 80-х число дружинников превысило 13 миллионов. В 2019 году ежегодный конкурс среди народных дружин Ленобласти выиграла команда города Кудрово Всеволожского района, второе место у ДНД производственного объединения «Киришинефтеоргсинтез». В 2021 году ДНД «Всеволожский дозор» стала лучшей в Ленобласти. По итогам 2023 года лучшей народной дружиной области была признана дружина муниципального образования «Приозерское городское поселение».

Теги

Гатчина Коммунар
Новости Происшествия

В Петербурге девушка-подросток отдала мошенникам ключ от квартиры и оставила семью без 7 млн рублей

В Подмосковье задержан участник преступной схемы по обману 16-летней жительницы Петербурга. Аферисты убедили ее отдать ключ от семейной квартиры, в которой лежал сейф с крупной суммой.

Фото: freepik

В Петербурге расследуется уголовное дело о краже крупной суммы денег из квартиры. Злоумышленники убедили 16-летнюю девушку передать им ключ от жилого помещения. Позже там пропали более 7 млн рублей, лежавшие в сейфе.

По имеющейся информации, заявление о краже поступило в полицию 9 апреля от владельца квартиры. При проверке выяснилось, что неизвестные на протяжении более трех недель убеждали дочь мужчины оставить ключ от жилья в условленном месте, что она и сделала.

«В квартиру свободным доступом проник злоумышленник и взломал сейф, из которого похитил 7 352 800 рублей», — заявили в главке МВД.

Одного из участников преступной схемы задержали в подмосковной Балашихе. Им оказался 22-летний местный житель. Предварительно, именно он проник в квартиру и взломал сейф.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают других причастных к преступлению.

Вам будет интересно
В Петербурге задержали мигрантов за сбыт сильнодействующих препаратов
В Петербурге ликвидировали преступную группу, занимавшуюся продажей сильнодействующих препаратов в районе Сенной площади. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО. Ка...
13.04.2026
166

Теги

мошенничество хищение Петербург

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

В Ленобласти объявили опасность БПЛА
В Ленобласти объявили опасность БПЛА

08:18 13.04.2026

