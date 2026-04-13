Дружинники ДНД из города Гатчина 7 апреля провели вечерний обход улиц города Коммунара.

«Повод, к сожалению, был серьезный — мы получили ряд обращений о неспокойной обстановке, особенно по некоторым адресам. Ситуация там и правда непростая, и вчера мы в этом убедились лично. В одном из случаев даже потребовался вызов сотрудников полиции, которые оперативно задержали нарушителя порядка», - отметили в штабе добровольной дружины Гатчины.

Чтобы по-настоящему повлиять на обстановку, нужно практически постоянное присутствие на улицах неравнодушных людей. Если вы готовы уделять часть своего свободного времени безопасности — пишите в штаб ДНД Гатчины!

В настоящее время в региональный реестр ГУ МВД России по Петербургу и области внесено 90 народных дружин на территории Ленобласти. Координирует народных дружинников штаб.

Отметим, что первые ДНД появились в России еще в конце 19-го века. Классические дружины стали появляться на различных предприятиях страны в середине 50-х годов. К 1970 году в Советском Союзе было уже около 100 тысяч народных дружин, в которых состояли до 7 миллионов человек. В середине 80-х число дружинников превысило 13 миллионов. В 2019 году ежегодный конкурс среди народных дружин Ленобласти выиграла команда города Кудрово Всеволожского района, второе место у ДНД производственного объединения «Киришинефтеоргсинтез». В 2021 году ДНД «Всеволожский дозор» стала лучшей в Ленобласти. По итогам 2023 года лучшей народной дружиной области была признана дружина муниципального образования «Приозерское городское поселение».