В России могут запретить индексацию тарифов на проезд в общественном транспорте чаще одного раза в год. Соответствующий проект подготовил депутат Госдумы Евгений Марченко.

Документ предполагает внесение поправок в федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа». Согласно проекту, стоимость проезда в городском транспорте можно будет повышать не чаще одного раза в течение 12 месяцев. Также индексация тарифа не должна превышать индекс потребительских цен за предыдущий год, пишет ТАСС.

В пояснительной записке к документу Марченко подчеркивает, что сегодня в законодательстве нет требований к периодичности повышения цен на проезд. Это приводит к бесконтрольному росту цен.

«Такая практика может приводить к существенному росту стоимости проезда в течение короткого периода времени и снижению предсказуемости тарифной политики для пассажиров», — добавил парламентарий.