В России хотят запретить повышать тарифы на проезд чаще одного раза в год

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму. 

В России хотят запретить повышать тарифы на проезд чаще одного раза в год - Соответствующий законопроект внесут в Госдуму.
В России могут запретить индексацию тарифов на проезд в общественном транспорте чаще одного раза в год. Соответствующий проект подготовил депутат Госдумы Евгений Марченко.

Документ предполагает внесение поправок в федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа». Согласно проекту, стоимость проезда в городском транспорте можно будет повышать не чаще одного раза в течение 12 месяцев. Также индексация тарифа не должна превышать индекс потребительских цен за предыдущий год, пишет ТАСС.

В пояснительной записке к документу Марченко подчеркивает, что сегодня в законодательстве нет требований к периодичности повышения цен на проезд. Это приводит к бесконтрольному росту цен.

«Такая практика может приводить к существенному росту стоимости проезда в течение короткого периода времени и снижению предсказуемости тарифной политики для пассажиров», — добавил парламентарий.

На ряде федеральных трасс Ленобласти 14 апреля будет ограничено движение

Во вторник при проведении дорожных работ будет временно ограничено движение на 11 региональных трассах, предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

  • км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

  • км р.22 (транспортная развязка) заезд на Р-21 на СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия;

  • км 23 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия;

  • км 13-14,19-20 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

  • км 428-429 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, уборка наносного грунта.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

  • км 59-66 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия мех. способом у ЖБО «Нью-Джерси»;

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка технологических проходов на мостах от пыли и грязи вручную;

  • км 66-70 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 10:00 до 17:00, содержание Локальных Очистных Сооружений;

  • км 123-126 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

  • км 72-77 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, обслуживание высоковольтных линий (отключение питания).

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

  • км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи;

А-181 «Магистральная»:

  • км 26-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка автобусных остановок.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 18+820 ограничение скорости движения в сторону ЛО, с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения; 

  • км 9+700 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения; 

  • км 15-17 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи;

  • км 37-78+ транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода, выправка дорожных знаков;

  • км 45-46, км 57-59 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, мойка технологических проходов на мостах;

  • транспортные развязки км 40,50,56 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

  • км 114-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка тротуаров;

  • км 77-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00,очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

  • км 114-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска бордюрного камня у автобусных остановок вручную.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга:

  • км 19 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, помывка моста механическим способом.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

  • км 43 тр.развязка, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мойка СБО;

  • км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 08:00-17:00, мех.очистка разделительной полосы и разворотных петель;

  • км 85-89-85 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мех.уборка смёта из-под СБО;

  • км 128-130, км 147-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от песка и смёта механическим способом (ПУМ).

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

  • км 50-42-50 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, мех.очистка разделительной полосы;

  • км 45-42 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, очистка разделительной полосы вручную;

  • км 55-42-55 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса(обочина) с 09:00-17:00, мех.очистка обочин;

  • км 133-112 ограничение скорости движения на СПб правая полоса с 08:00-17:00, заливка швов.

  • км 112-99-112 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 08:00-17:00, уборка смёта с разделительной полосы, мойка СБО;

  • км 158-170-158 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00, мойка пешеходных дорожек.

