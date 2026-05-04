Кратковременные дожди и до +18°С – погода в Ленобласти на 5 мая

Кратковременные дожди и до +18°С – погода в Ленобласти на 5 мая

В Ленинградской области 5 мая ожидается облачная с прояснениями погода.

На востоке региона в отдельных районах возможны ливни и грозы ночью.
Местами пройдут кратковременные дожди, а на востоке региона в отдельных районах возможны ливни и грозы ночью. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью при грозе порывы до сильного, днем в прибрежных районах местами порывы сильного.

Температура воздуха ночью составит от +5°С до +10°С, днем — от +13°С до +18°С.

погода дождь Ленобласть май весна
Дрозденко: Любая дорога общего пользования должна находиться в публичном сервитуте без оплаты

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что любая дорога общего пользования должна находиться в публичном сервитуте без оплаты.

Это заявление было сделано в рамках «прямой» телефонной линии, когда житель региона пожаловался на перекрытие предпринимателем единственной дороги, ведущей к населенному пункту.

«Я историю знаю, мы ее с вами уже обсуждали. Для ваших земельных участков есть единственный проезд, который находится на частных землях. ИП установил шлагбаум и хочет взымать деньги за проезд по дороге. <..> Ошиблись в свое время местные власти, когда оформляли землю в собственность сперва ему, а после вам. Никто не обратил внимание, что при выдаче земельных участков, должен быть наложен публичный сервитут. Это нужно было сделать сразу», - отметил Александр Дрозденко.

К решению вопроса подключены профильные комитеты, в том числе для участия в судебных разбирательствах.

«В текущем моменте все решения и способы решения ушли в суды», - добавил Александр Дрозденко.

Дрозденко прямая линия Ленобласть

