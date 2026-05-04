Дрозденко: Любая дорога общего пользования должна находиться в публичном сервитуте без оплаты

Новости Социум

Дрозденко: Любая дорога общего пользования должна находиться в публичном сервитуте без оплаты

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что любая дорога общего пользования должна находиться в публичном сервитуте без оплаты.

Это заявление было сделано в рамках «прямой» телефонной линии, когда житель региона пожаловался на перекрытие предпринимателем единственной дороги, ведущей к населенному пункту.

«Я историю знаю, мы ее с вами уже обсуждали. Для ваших земельных участков есть единственный проезд, который находится на частных землях. ИП установил шлагбаум и хочет взымать деньги за проезд по дороге. <..> Ошиблись в свое время местные власти, когда оформляли землю в собственность сперва ему, а после вам. Никто не обратил внимание, что при выдаче земельных участков, должен быть наложен публичный сервитут. Это нужно было сделать сразу», - отметил Александр Дрозденко.

К решению вопроса подключены профильные комитеты, в том числе для участия в судебных разбирательствах.

«В текущем моменте все решения и способы решения ушли в суды», - добавил Александр Дрозденко.

Дрозденко прямая линия Ленобласть
Губернатор Ленобласти пообещал решить проблему с плохим состоянием шоссе в сторону Луги

Жительница Любани в ходе «прямой» линии пожаловалась губернатору Ленобласти Александру Дрозденко на плохое состояние шоссе в сторону Луги.

Она отметила, что из-за большегрузов дорожное покрытие сильно пострадало, а также обратила внимание на отсутствие разделения между пешеходной и проезжей зонами и постоянный шум.

Александр Дрозденко сообщил, что утром на совещании уже обсуждался вопрос ямочного ремонта дорог, и поручил комитету по дорожному хозяйству выехать на место и оценить, что можно сделать в первую очередь. Глава региона отметил, что сразу после выходных специалисты займутся решением проблемы на указанном участке шоссе. Сейчас дорожные службы работают в нескольких направлениях в преддверии Дня Победы.

Дрозденко луга Ленобласть дорога прямая линия

