weather 4.8°
$ 74.62
87.89

Главная / Новости / В программу диспансеризации могут включить обследование на рак легкого

Новости Социум Главное

В программу диспансеризации могут включить обследование на рак легкого

Пациентов из группы риска по развитию рака легкого могут начать обследовать на это заболевание в рамках диспансеризации. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо Минздрава.

В программу диспансеризации могут включить обследование на рак легкого - Решение о направлении на обследование будет принимать терапевт.
Фото: freepik

Для обследования будет использоваться низкодозная компьютерная томография (НДКТ). Этот метод позволяет обнаружить патологические изменения в легочных тканях. Доза облучения при такой диагностике не превышает 1 мЗв, что считается допустимым уровнем для скрининговых исследований.

Решение о направлении на обследование будет принимать терапевт, анализируя интенсивность курения и стаж употребления табака пациентом. Также процедуру вправе назначить хирург, дерматовенеролог и колопроктолог.

Текущие правила проведения исследований будут действовать до июля 2027 года, уточнили в ведомстве.

Вам будет интересно
Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование
Ученые проанализировали истории болезни 80 тысяч пациентов с онкологией и нашли одну закономерность. У половины из них ранее было ожирение. Ожирение о...
30.04.2026
2039

Теги

диспансеризация рак легких
Новости Социум

Петербуржцам рассказали, как оплатить проезд по ЗСД при ограничении интернета

В связи с возможными перебоями в работе мобильного интернета в Петербурге, пресс-служба «Западного скоростного диаметра» рекомендует заранее контролировать и пополнять баланс транспондера.

Чтобы не столкнуться с проблемами при оплате проезда, можно воспользоваться следующими способами:

  • Подключить автоплатеж. Вы можете указать минимальный баланс, при достижении которого с вашей карты будет автоматически списываться определенная сумма для пополнения.

  • Использовать сервисы оплаты крупных банков. В условиях ограничений мобильного интернета можно воспользоваться поисковой строкой банковского приложения. Введите запрос «ЗСД» (кириллицей), и система предоставит возможность оплаты проезда или пополнения баланса транспондера. Следуйте инструкциям на экране.

Пресс-служба напоминает, что не стоит откладывать проверку баланса на последний момент. Убедитесь, что на счете достаточно средств еще до выезда на магистраль. Заблаговременное пополнение, как минимум за 30 минут до поездки, поможет избежать неприятных ситуаций на пункте оплаты.

Вам будет интересно
Водителям порекомендовали иметь бумажный бланк для оформления европротокола
В случае ограничений интернета оформить ДТП онлайн не выйдет. Фото: pxhere Российским водителям посоветовали возить с собой бумажный бумажный бланк дл...
06.05.2026
149

Теги

ЗСД транспондер Петербург

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться