Пациентов из группы риска по развитию рака легкого могут начать обследовать на это заболевание в рамках диспансеризации. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо Минздрава.

Для обследования будет использоваться низкодозная компьютерная томография (НДКТ). Этот метод позволяет обнаружить патологические изменения в легочных тканях. Доза облучения при такой диагностике не превышает 1 мЗв, что считается допустимым уровнем для скрининговых исследований.

Решение о направлении на обследование будет принимать терапевт, анализируя интенсивность курения и стаж употребления табака пациентом. Также процедуру вправе назначить хирург, дерматовенеролог и колопроктолог.

Текущие правила проведения исследований будут действовать до июля 2027 года, уточнили в ведомстве.