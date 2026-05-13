Сербия провела первые в своей истории совместные военные учения с НАТО

Новости outside

Сербия провела первые в своей истории совместные военные учения с НАТО

Сербия впервые провела совместные военные учения с НАТО на полигоне Боровац возле города Буяновац на юге страны. Об этом сообщило сербское Министерство обороны.

В учениях участвуют около 600 военнослужащих из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За маневрами следят наблюдатели из нескольких стран НАТО, в том числе США, Великобритании, Франции и Германии. Учения носят тактический характер и продлятся до 23 мая. Их цель – обмен опытом.

«В ходе двухнедельных полевых учений будут отработаны тактика, методы и процедуры, используемые в миротворческих операциях, такие как обеспечение безопасности базы, работа на контрольно-пропускных пунктах, контроль массовых скоплений людей и городские бои», – говорится в сообщении

Учениями руководит полковник Бранислав Стеванович, заместитель командира 3-й армейской бригады. В сербском Минобороны подчеркнули, что учения проходят на основании решения правительства страны.

«Учения проводятся на основании решения правительства Республики Сербия и представляют собой продолжение взаимовыгодного, конкретного и прозрачного сотрудничества между Сербией и НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира» на равных условиях и с уважением к нашему военному нейтралитету», – отмечает сербское Минобороны

О подготовке совместных учений Сербии и НАТО стало известно в марте, когда президент Александр Вучич представил национальную стратегию. Он заявлял, что такие мероприятия должны способствовать сохранению мира и стабильности.

Напомним, что 24 марта 1999 года без санкции Совбеза ООН началась военная операция НАТО «Союзная сила» против Югославии. Бомбардировки сербских городов продолжались 78 дней, до 10 июня 1999 года. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в 2018 году называл целями операции защиту гражданского населения и свержение президента Югославии Слободана Милошевича.

Новости Происшествия Главное

Более 50 аварий произошло в Ленобласти за сутки

В результате происшествий есть пострадавшие.

Более 50 аварий произошло в Ленобласти за сутки - В результате происшествий есть пострадавшие.
Фото: Комитет по животному миру Ленинградской области/ Архив

За минувший вторник на дорогах Ленинградской области произошло 54 аварии. Об этом 13 мая передает региональная Госавтоинспекция.

В результате трех аварий травмы получили четыре человека. Обошлось без летальных случаев.

В Петербурге за минувшие сутки произошло 294 аварии, в которых пострадали 12 человек, в том числе трое детей. Погибших также нет.

