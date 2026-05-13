11 мая 2026 года в Выборге состоялся корпоративный хоккейный турнир, организатором которого выступило ООО «Транснефть – Порт Приморск».

Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Победы и собрало на льду любительские команды региона, представленные крупными промышленными предприятиями. Помимо захватывающих игр, мероприятие впечатлило гостей насыщенной программой развлечений, сделав его по-настоящему увлекательным. Торжественное открытие ознаменовалось выходом на лёд юных хоккеистов с флагами. Детей развлекала ростовая кукла в виде енота, одетая в форму хозяев турнира, а также была организована зона аквагрима. Чтобы болельщики не мёрзли на трибунах во время матчей, для них работал буфет с горячими напитками и угощениями.

В первом полуфинале встретились команды ООО «Транснефть – Порт Приморск» и ООО «Газпром СПГ портовая». Победу со счётом 8:2 одержала команда «Транснефть – Порт Приморск», которая вышла в финал. Во втором полуфинале играли команда администрации Выборгского муниципального района Ленинградской области и НПАО «Светогорский ЦБК». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу НПАО «Светогорский ЦБК».

В игре за третье место сошлись ООО «Газпром СПГ портовая» и команда администрации Выборгского муниципального района. В нелёгкой борьбе победу одержали представители администрации со счётом 4:2.

За золотые медали боролись две сильнейшие команды турнира: ООО «Транснефть – Порт Приморск» и НПАО «Светогорский ЦБК». В сложнейшей борьбе победу одержала команда НПАО «Светогорский ЦБК» со счётом 2:0.

Организаторы турнира провели событие, посвящённое великому празднику, в формате, где уважение к истории идёт рука об руку с развитием массового спорта и здорового образа жизни, и выражают искреннюю благодарность всем участникам за честную и зрелищную игру, а болельщикам — за тёплую поддержку и праздничную атмосферу.