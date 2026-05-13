weather 18.4°
$ 73.34
85.90

Главная / Новости / Зрелищный хоккейный турнир, посвящённый Дню Победы, прошёл в Выборге

Новости Спорт

Зрелищный хоккейный турнир, посвящённый Дню Победы, прошёл в Выборге

11 мая 2026 года в Выборге состоялся корпоративный хоккейный турнир, организатором которого выступило ООО «Транснефть – Порт Приморск».

Зрелищный хоккейный турнир, посвящённый Дню Победы, прошёл в Выборге - 11 мая 2026 года в Выборге состоялся корпоративный хоккейный турнир, организатором которого выступил
Фото здесь и далее: Служба общественных коммуникации ООО «Транснефть - Порт Приморск» .

Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Победы и собрало на льду любительские команды региона, представленные крупными промышленными предприятиями. Помимо захватывающих игр, мероприятие впечатлило гостей насыщенной программой развлечений, сделав его по-настоящему увлекательным. Торжественное открытие ознаменовалось выходом на лёд юных хоккеистов с флагами. Детей развлекала ростовая кукла в виде енота, одетая в форму хозяев турнира, а также была организована зона аквагрима. Чтобы болельщики не мёрзли на трибунах во время матчей, для них работал буфет с горячими напитками и угощениями.

В первом полуфинале встретились команды ООО «Транснефть – Порт Приморск» и ООО «Газпром СПГ портовая». Победу со счётом 8:2 одержала команда «Транснефть – Порт Приморск», которая вышла в финал.  Во втором полуфинале играли команда администрации Выборгского муниципального района Ленинградской области и НПАО «Светогорский ЦБК». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу НПАО «Светогорский ЦБК».

Зрелищный хоккейный турнир, посвящённый Дню Победы, прошёл в Выборге - 11 мая 2026 года в Выборге состоялся корпоративный хоккейный турнир, организатором которого выступил

В игре за третье место сошлись ООО «Газпром СПГ портовая» и команда администрации Выборгского муниципального района. В нелёгкой борьбе победу одержали представители администрации со счётом 4:2.

За золотые медали боролись две сильнейшие команды турнира: ООО «Транснефть – Порт Приморск» и НПАО «Светогорский ЦБК». В сложнейшей борьбе победу одержала команда НПАО «Светогорский ЦБК» со счётом 2:0.

Зрелищный хоккейный турнир, посвящённый Дню Победы, прошёл в Выборге - 11 мая 2026 года в Выборге состоялся корпоративный хоккейный турнир, организатором которого выступил

Организаторы турнира провели событие, посвящённое великому празднику, в формате, где уважение к истории идёт рука об руку с развитием массового спорта и здорового образа жизни, и выражают искреннюю благодарность всем участникам за честную и зрелищную игру, а болельщикам — за тёплую поддержку и праздничную атмосферу. 

Теги

Выборг хоккей Транснефть - Порт Приморск
Новости Экономика

Акция «SvetoCopy - 30 лет в расСВЕТе сил»: призов больше, чем бумаги в пачке

Акция «SvetoCopy - 30 лет в расСВЕТе сил»: призов больше, чем бумаги в пачке - Юбилейная рекламная кампания «SvetoCopy - 30 лет в расСВЕТе сил» от НПАО «Светогорский ЦБК» набирает

Фото: пресс-служба НПАО «Светогорский ЦБК»

Юбилейная рекламная кампания «SvetoCopy - 30 лет в расСВЕТе сил» от НПАО «Светогорский ЦБК» набирает обороты.

За 30 лет SvetoCopy прошла большой путь от первой офисной бумаги массового производства до лидера в категории «бумага для офиса»* и продолжает быть неотъемлемой частью офисной жизни. В этот знаковый для бренда год Светогорский ЦБК запустил масштабную рекламную кампанию, объединяющую как историю, так и современный этап развития бренда.

«Призов больше, чем бумаги в пачке!»: в период с 16 марта по 15 декабря 2026 года покупатели SvetoCopy могут зарегистрировать коды с промо-пачек на сайте и участвовать в розыгрыше более 1 400 призов:

  • Еженедельные розыгрыши - 30 призов. Среди них: 500 рублей на мобильный телефон, сертификаты на 2 500 и 10 000 рублей на маркетплейс.

  • Ежемесячные розыгрыши - еще 30 призов. Фирменные зеленые олимпийки и яркие носки.

  • Главный приз - три сертификата по 300 000 рублей на маркетплейс. Их разыграют среди тех, кто найдет Ретро-пачку SvetoCopy в лимитированном дизайне 1996 года. Ведь самая первая пачка SvetoCopy была белого цвета. А тот самый узнаваемый зеленый цвет, который сейчас является неотъемлемой частью фирменного стиля, пачка приобрела позднее, в 1999 году.

Чтобы принять участие в акции, необходимо:

- приобрести бумагу SvetoCopy;
- зарегистрировать коды с пачек на сайте;
- искать Ретро-пачку в специальном дизайне 1996 года;
- ловить «Листы удачи».

Акция «SvetoCopy - 30 лет в расСВЕТе сил»: призов больше, чем бумаги в пачке - Юбилейная рекламная кампания «SvetoCopy - 30 лет в расСВЕТе сил» от НПАО «Светогорский ЦБК» набирает

Фото: пресс-служба НПАО «Светогорский ЦБК»

Центральный образ программы - уже полюбившаяся многим с 2025 года офис-менеджер Света Горская. Она символизирует важную роль сотрудников административно-хозяйственной сферы, ведь на них держится работа множества офисов. Такую важную роль играет и бумага под брендом SvetoCopy.

«Название программы «SvetoCopy - 30 лет в расСВЕТе сил» подчеркивает, что бренд полон энергии и выходит на очередной уровень развития. Для нас юбилейная кампания - возможность не только вспомнить историю бумаги SvetoCopy, но и поблагодарить покупателей за то, что они остаются с нами все эти годы», - отмечает Артем Дунаев, директор по продажам белых бумаг на территории России, маркетингу и корпоративным коммуникациям НПАО «Светогорский ЦБК».

Общий срок проведения акции «SvetoСopy - 30 лет в расSVEТе сил», включая срок выдачи призов: с 16.03.2026 по 31.12.2026 включительно. Информация об организаторе акции, сроках, месте и порядке получения призов, а также о правилах проведения можно узнать на сайте.

* По результатам исследования, проведенного в августе 2025 года ООО «Ипсос Комкон» в 14 российских городах методом онлайн-интервью среди 500 лиц, принимающих решение о закупке офисной бумаги в компаниях.

Теги

SvetoCopy офисная бумага НПАО «Светогорский ЦБК» SvetoCopy - 30 лет в расСВЕТе сил

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

В Приозерском районе завершают ремонт 11-километрового участка дороги
В Приозерском районе завершают ремонт 11-километрового участка дороги

14:57 13.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться