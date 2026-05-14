Атмосферный фронт вызовет местами в регионе дожди, местами пройдут ливни с грозой.

В пятницу на территорию Петербурга и Ленобласти зайдет новый циклон, который местами сохранит дожди и грозы в регионах до субботы. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

«В пятницу, 15 мая, новый циклон с юго-востока с обеда снова дожди в Санкт-Петербурге, по области местами с грозами. Проходить этот циклон будет с пятницы на субботу, так что дождя должно быть много», — рассказал синоптик.

Температура воздуха в Петербурге и приграничных районах области при этом будет повышаться. В пятницу термометры покажут до +16, в субботу +18, а в воскресенье воздух прогреется до +20 градусов.