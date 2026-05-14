Во Всеволожском районе изъяли спецтехнику за нарушения перевозки отходов

Очередной рейд Эконадзора и ГАИ прошел в Ленинградской области.

Фото: Эконадзор ЛО

Сотрудники Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области совместно с ГАИ провели проверку перевозчиков отходов во Всеволожском районе. По итогам рейда был выявлен ряд серьезных нарушений природоохранного законодательства.

В ходе контрольных мероприятий проверили 16 транспортных компаний на предмет законности транспортировки отходов. В результате было выявлено несколько правонарушителей, проигнорировавших экологические нормы и правила оформления документации. Также инспекторы вынесли одно постановление и возбудили два административных дела за несоблюдение экологических требований. В качестве обеспечительной меры сотрудники ведомств изъяли два самосвала.

«Изъятые машины направлены на специализированную стоянку Экомилиции, где будут находиться до окончания административного расследования.
Комитет продолжает системную работу по пресечению незаконного транспортирования отходов и контролю за соблюдением требований природоохранного законодательства -  рейды становятся жестче, а шансов у нарушителей остаётся всё меньше», - заявила глава Госэконадзора Рамила Агаева. 

Новый циклон накроет Ленобласть под конец недели

Атмосферный фронт вызовет местами в регионе дожди, местами пройдут ливни с грозой.

Фото: Александр Колесов

В пятницу на территорию Петербурга и Ленобласти зайдет новый циклон, который местами сохранит дожди и грозы в регионах до субботы. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

«В пятницу, 15 мая, новый циклон с юго-востока с обеда снова дожди в Санкт-Петербурге, по области местами с грозами. Проходить этот циклон будет с пятницы на субботу, так что дождя должно быть много», — рассказал синоптик.

Температура воздуха в Петербурге и приграничных районах области при этом будет повышаться. В пятницу термометры покажут до +16, в субботу +18, а в воскресенье воздух прогреется до +20 градусов.

