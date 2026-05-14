Очередной рейд Эконадзора и ГАИ прошел в Ленинградской области.
Сотрудники Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области совместно с ГАИ провели проверку перевозчиков отходов во Всеволожском районе. По итогам рейда был выявлен ряд серьезных нарушений природоохранного законодательства.
В ходе контрольных мероприятий проверили 16 транспортных компаний на предмет законности транспортировки отходов. В результате было выявлено несколько правонарушителей, проигнорировавших экологические нормы и правила оформления документации. Также инспекторы вынесли одно постановление и возбудили два административных дела за несоблюдение экологических требований. В качестве обеспечительной меры сотрудники ведомств изъяли два самосвала.
«Изъятые машины направлены на специализированную стоянку Экомилиции, где будут находиться до окончания административного расследования.
Комитет продолжает системную работу по пресечению незаконного транспортирования отходов и контролю за соблюдением требований природоохранного законодательства - рейды становятся жестче, а шансов у нарушителей остаётся всё меньше», - заявила глава Госэконадзора Рамила Агаева.