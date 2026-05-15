Российского вратаря «Буде-Глимт» Никиту Хайкина не включат в состав сборной Норвегии на чемпионат мира по футболу 2026 года. В сборной Норвегии пришли к выводу, что включение футболиста, сменившего гражданство, было бы неправомерным.

Причиной стали ограничения Международной федерации футбола. ФИФА 8 мая отклонила заявку Хайкина на смену спортивного гражданства на норвежское. В организации указали на несоответствие требованиям устава по сроку проживания в стране.

Хайкин живет в норвежском Буде с 2019 года. Однако в 2023 году он с января по март выступал за английский «Бристоль Сити».

За «Буде-Глимт» вратарь играет с 2019 года. В начале апреля он получил норвежский паспорт и рассчитывал выступить на чемпионате мира 2026 года.