Сменившего гражданство ради выступления за другую страну российского вратаря не включат в состав национальной сборной

Сменившего гражданство ради выступления за другую страну российского вратаря не включат в состав национальной сборной

Российского вратаря «Буде-Глимт» Никиту Хайкина не включат в состав сборной Норвегии на чемпионат мира по футболу 2026 года. В сборной Норвегии пришли к выводу, что включение футболиста, сменившего гражданство, было бы неправомерным.

Причиной стали ограничения Международной федерации футбола. ФИФА 8 мая отклонила заявку Хайкина на смену спортивного гражданства на норвежское. В организации указали на несоответствие требованиям устава по сроку проживания в стране.

Хайкин живет в норвежском Буде с 2019 года. Однако в 2023 году он с января по март выступал за английский «Бристоль Сити».

За «Буде-Глимт» вратарь играет с 2019 года. В начале апреля он получил норвежский паспорт и рассчитывал выступить на чемпионате мира 2026 года.

футбол спорт чм-2026
В ЛОКБ спасли пациента из Сочи с опухолью, от которого отказались в другой больнице

В Ленинградской областной клинической больнице спасли 65-летнего пациента из Сочи после выявления злокачественной опухоли печени на фоне цирроза и проблем с сердцем.

Алексей Владимирович вел активный образ жизни и впервые обратился за медицинской помощью в 65 лет. В октябре 2025 года у мужчины обнаружили серьезные проблемы с сердцем. Тогда же в печени выявили злокачественную опухоль, возникшую на фоне цирроза.

В другой больнице пациенту отказали в операции из-за высоких кардиологических рисков и отсутствия профильного отделения для их коррекции. В ЛОКБ мужчине помогла мультидисциплинарная команда врачей. Анестезиологи оценили все риски и допустили пациента до операции.

Заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения № 1 Дмитрий Бояринов выполнил стандартный объем вмешательства. Врачи удалили левую долю печени вместе с опухолью. Операция прошла успешно, а послеоперационный период – без осложнений.

Через месяц пациенту удалили дренажи. Сейчас Алексей Владимирович чувствует себя хорошо. В дальнейшем ему предстоит наблюдаться в больнице каждые 3 месяца.

ЛОКБ здоровье Сочи Ленинградская область

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
22:37 06.05.2026
22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
10:55 11.05.2026
10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
21:30 11.05.2026
21:30 11.05.2026

