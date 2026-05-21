С 22 мая Россельхознадзор временно ограничит ввоз цветов из Армении. Мера направлена на обеспечение фитосанитарной безопасности и защиту экспортного потенциала России. Ограничения останутся в силе до окончания проверки тепличных хозяйств и оценки её результатов. Разбираемся, какие вредители обнаружены, как отреагировала Армения и чего ждать российским покупателям.

Причины ограничений

По данным Россельхознадзора, при ввозе 96,2 млн цветочных растений из Армении обнаружено 135 случаев заражения карантинными объектами для Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это составляет 77% всех подобных нарушений за 2025 год. Несмотря на гарантии Инспекционного органа безопасности пищевых продуктов Армении, заражённые растения продолжают поступать.

Среди обнаруженных вредителей : западный цветочный (калифорнийский) трипс - 133 случая, а также единичные случаи заражения черной цитрусовой и табачной белокрылкой.

Ранее Россельхознадзор обращался к армянским властям с просьбой усилить фитосанитарный контроль. Однако число нарушений не уменьшилось.

Реакция ведомства

В официальном заявлении Россельхознадзора указано, что решение принято «для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала РФ». Ограничения касаются поставок цветов из Армении и товаров, отправляемых из республики. В частности, речь о срезанных цветах и декоративных растениях, которые активно поставляются на российский рынок.

Как пишет «Царьград», за несколько дней до объявления ограничений ведомство запустило масштабную проверку всей сельхозпродукции из страны.

В начале апреля глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт уже высказывал претензии к армянской растительной продукции. Руководитель ведомства заявил, что не вся продукция из Армении в РФ имеет армянское происхождение. Он подчеркнул, что нелогичный рост поставок наблюдается не первый год и связан с упрощенным доступом на рынки ЕАЭС. За три года поставки цветов увеличились с 36 до более 100 млн штук, и аналогичная тенденция наблюдается по другим товарам.

Напомним, что в 2023-м были приостановлены поставки молочной продукции из республики.

Реакция Армении и ход переговоров

Армянское правительство выразило обеспокоенность решением Россельхознадзора. По словам представителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, страна готова сотрудничать и проводить совместные проверки.

Известно, что в последние недели состоялись консультации между профильными ведомствами обеих стран. Россельхознадзор предложил направить российских специалистов в Республику для оценки условий производства и системы фитосанитарного контроля.

Оценки экспертов и рыночные последствия

Сейчас Армения является крупным поставщиком срезанных цветов в РФ. По словам управляющего Panin Plants Владимира Панина, страна обеспечивает около 10% рынка срезанных тюльпанов. В России ежегодно продаётся около 300 млн тюльпанов, из них 150 млн выращивают внутри страны, а 10 млн привозят из Армении.

Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова подчеркнула, что поставки тюльпанов из Армении имеют сезонный характер. Основной объём цветов поступает в преддверии 8 Марта и других праздников. В течение года республика также обеспечивает ввоз роз и гвоздик. За последние годы их поставки в Россию выросли примерно в пять-шесть раз. Как выяснил «Царьград», в нашей стране ценятся также армянские хризантемы, альстромерии, герберы и лизиантус.

Эксперты допускают, что ограничения могут временно повлиять на поставки отдельных категорий продукции, но серьёзного дефицита не ожидают. Российские импортёры сохраняют возможность закупок у поставщиков из других стран, включая Эквадор, Кению и Нидерланды. Правда, всё равно сохраняется вероятность, что потребители могут столкнуться с дополнительным ростом стоимости продукции.

Политический контекст

Некоторые СМИ и эксперты связывают ограничения с обострением отношений между Россией и Арменией. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что власти Армении в последнее время предприняли ряд шагов, которые «не отвечают духу союзнических отношений с РФ». К числу таких действий он отнёс законодательно закреплённый курс на вступление в ЕС, присоединение Армении к Международному уголовному суду и выдачу российских граждан третьим странам.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин отметил, что попытки армянского руководства совместить интеграцию в ЕС и членство в ЕАЭС «невозможны по определению» и напоминают попытку «танцевать сразу на двух свадьбах».

Однако в официальных заявлениях Россельхознадзора акцент делается на фитосанитарных аспектах, а не на политических факторах. Таким образом, хотя политические разногласия между странами могут влиять на общий контекст, непосредственной причиной ограничений стали выявленные нарушения фитосанитарных норм.

