Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в пятницу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 210 ограничение скорости движения в направлении на г. Мурманск с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 637-640 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, заливка открытых швов и трещин а/б покрытия битумной мастикой;

км 669-672 ограничение скорости движения в направлении на г. СПб с 08:00 до 19:00, замена СВЭ в разделительной полосе.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 0-34 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии от пыли и грязи;

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Вам будет интересно Житель Ленобласти скончался после укуса змеи Областные медики фиксируют рост числа жалоб на укусы пресмыкающихся. В Ленинградской области зафиксировано увеличение количества жалоб на укусы змей....

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 402-407 ограничение скорости движения в направлении Р-21 «Кола» с 08:00 до 19:00, заливка открытых швов и трещин а/б покрытия битумной мастикой.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 31-57 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая мойка краевой линии у разделительной полосы.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 16-54 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка отдельных секций барьерного ограждения;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков;

км 55-59 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 10:00 до 17:00, содержание локальных очистных сооружений.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 26 ограничение скорости движения в сторону г. Выборга с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения;

км 39-46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена водоотводных лотков;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 16-17, транспортная развязка км 15 (съезд № 4 в н. п. Агалатово) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

км 0 - 35 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

транспортная развязка км 50 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-42 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса закрыта, вторая и первая ограничение до 70 км/ч. с 09:00 до 13:00, механическая очистка краевой у разделительной полосы от пыли и грязи;

км 31-42 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 13:00 до 17:00, механическая очистка краевой у разделительной полосы от пыли и грязи;

км 99-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков;