Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в пятницу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 210 ограничение скорости движения в направлении на г. Мурманск с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 637-640 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, заливка открытых швов и трещин а/б покрытия битумной мастикой;
км 669-672 ограничение скорости движения в направлении на г. СПб с 08:00 до 19:00, замена СВЭ в разделительной полосе.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
км 0-34 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии от пыли и грязи;
км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 402-407 ограничение скорости движения в направлении Р-21 «Кола» с 08:00 до 19:00, заливка открытых швов и трещин а/б покрытия битумной мастикой.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:
км 31-57 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая мойка краевой линии у разделительной полосы.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
км 16-54 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка отдельных секций барьерного ограждения;
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков;
км 55-59 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 10:00 до 17:00, содержание локальных очистных сооружений.
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:
км 26 ограничение скорости движения в сторону г. Выборга с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения;
км 39-46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена водоотводных лотков;
км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;
км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
км 16-17, транспортная развязка км 15 (съезд № 4 в н. п. Агалатово) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;
км 0 - 35 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
транспортная развязка км 50 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:
км 31-42 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса закрыта, вторая и первая ограничение до 70 км/ч. с 09:00 до 13:00, механическая очистка краевой у разделительной полосы от пыли и грязи;
км 31-42 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 13:00 до 17:00, механическая очистка краевой у разделительной полосы от пыли и грязи;
км 99-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков;