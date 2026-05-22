Сергей Перминов: Ленобласть поможет Донбассу обрести процветающее будущее

Сергей Перминов: Ленобласть поможет Донбассу обрести процветающее будущее

Сенатор похвалил 47-й регион за качественную работу на подшефных территориях ДНР.

Фото: Валентин Илюшин/ Online47

Ленинградская область продолжает масштабную программу поддержки города Енакиево в ДНР. Как ранее сообщил губернатор Александр Дрозденко, регион направит на поддержку подшефного города более 1,2 млрд рублей.

Как отметил сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с Online47, усилия региона сосредоточены на обеспечении долгосрочного качества жизни местного населения.

«Год за годом управленческая команда области проводит работу по закрытию потребностей подшефной территории в тех инфраструктурных и социальных объектах, которые нужны для обеспечения качества жизни, для повышения благополучия Енакиево и его жителей. Сделано за прошедшее время немало, но фронт работ ставит новые задачи», — заявил Сергей Перминов.

Он подчеркнул, что ключевыми элементами стратегии по развитию подшефных территорий являются эффективная логистика, кадровое обеспечение и внимательное отношение к нуждам каждого жителя Енакиево. 

«Задачи, действительно, непростые. Но организуем подходы так, чтобы логистика, поставки, кадровое и иное обеспечение складывались в карту эффективности. И конечно, в центре находится именно человек, забота — она о каждом, от мала до велика», — заявил Перминов.

Сенатор выразил уверенность, что при поддержке регионов Донбасс обретет процветающее будущее

Более 80 аварий произошло в Ленобласти за сутки

В результате происшествий пострадали шесть человек.

За четверг в Ленинградской области произошло 85 аварий. Среди пострадавших в ДТП есть дети. Об этом 22 мая сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Так, в результате пяти аварий пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Информация о погибших не поступала. 

В Петербурге за сутки зафиксировано 281 авария, в которых пострадали 19 человек, включая пять детей.

