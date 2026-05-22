Сенатор похвалил 47-й регион за качественную работу на подшефных территориях ДНР.
Ленинградская область продолжает масштабную программу поддержки города Енакиево в ДНР. Как ранее сообщил губернатор Александр Дрозденко, регион направит на поддержку подшефного города более 1,2 млрд рублей.
Как отметил сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с Online47, усилия региона сосредоточены на обеспечении долгосрочного качества жизни местного населения.
«Год за годом управленческая команда области проводит работу по закрытию потребностей подшефной территории в тех инфраструктурных и социальных объектах, которые нужны для обеспечения качества жизни, для повышения благополучия Енакиево и его жителей. Сделано за прошедшее время немало, но фронт работ ставит новые задачи», — заявил Сергей Перминов.
Он подчеркнул, что ключевыми элементами стратегии по развитию подшефных территорий являются эффективная логистика, кадровое обеспечение и внимательное отношение к нуждам каждого жителя Енакиево.
«Задачи, действительно, непростые. Но организуем подходы так, чтобы логистика, поставки, кадровое и иное обеспечение складывались в карту эффективности. И конечно, в центре находится именно человек, забота — она о каждом, от мала до велика», — заявил Перминов.
Сенатор выразил уверенность, что при поддержке регионов Донбасс обретет процветающее будущее