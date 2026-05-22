За четверг в Ленинградской области произошло 85 аварий. Среди пострадавших в ДТП есть дети. Об этом 22 мая сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Так, в результате пяти аварий пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Информация о погибших не поступала.

В Петербурге за сутки зафиксировано 281 авария, в которых пострадали 19 человек, включая пять детей.