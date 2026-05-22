weather 10.1°
$ 71.21
82.54

Главная / Новости / На 8 трассах Ленобласти ограничат движение 23 мая

Новости Социум

На 8 трассах Ленобласти ограничат движение 23 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в субботу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 637-640 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, заливка открытых швов и трещин а/б покрытия битумной мастикой.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Вам будет интересно
Владимир Путин поручил Минобороны РФ подготовить предложения ответа на удар ВСУ по колледжу в Старобельске
Президент России осудил киевский режим за террористический удар по общежитию в ЛНР, где находились студенты колледжа.  Президент России Влад...
22.05.2026
149

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 77 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;

км 98 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, планировка полосы отвода;

км 100-130 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков;

транспортная развязка км 114 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка смета у бордюрного камня.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления  с 08:00 до 19:00, ремонт водоотводных лотков;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 8-43 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 75-103 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

транспортная развязка км 15 (съезд № 4 в н. п. Агалатово) ограничение скорости движения в оба направления  с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

км 29-0 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена и и установка сигнальных столбиков;

км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка тех. проходов механизированным способом;

км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена и установка катафотов в разделительной полосе;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 72-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.

Вам будет интересно
Более 1600 жалоб на укусы клещей зафиксировано в Петербурге и Ленобласти за неделю
Из них 31% случаев пришелся на Ленинградскую область. Фото: magnific/ erik-karits-2093459 За неделю в Ленинградской области и Санкт-Петербурге зафикси...
22.05.2026
149

Теги

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ограничения движения
Новости Экономика

В ЦБ РФ удивились ценам на недвижимость в России

Глава одного из департаментов регулятора признался, что не понимает, сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе жилье по нынешним ценам.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов удивился нынешним ценам в объявлениях о продаже недвижимости. 

"Ну вот по-человечески. Я смотрю на объявление и смотрю на эти цены. Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, (…) вот сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать», — цитирует Данилова РИА Новости.

Он добавил, что россиянам нужно дождаться трансформации рынка недвижимости, за счет чего на нем сложится новый баланс.

Вам будет интересно
ВТБ сообщил, что теперь и в Китае можно расплачиваться по QR-коду
Отечественные банки продолжают развивать систему оплаты за товары и услуги по QR-коду при нахождении россиян за рубежом. Так, в ВТБ сообщили, что тепе...
19.05.2026
385

Теги

Россия недвижимость цб рф

Популярное

ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил
ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил

14:05 19.05.2026

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату
В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату

12:17 21.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться