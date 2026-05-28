weather 8.1°
$ 70.90
82.72

Главная / Новости / Три человека погибли на дорогах Ленобласти за сутки

Новости Происшествия Главное

Три человека погибли на дорогах Ленобласти за сутки

Среди них один ребенок.

Три человека погибли на дорогах Ленобласти за сутки - Среди них один ребенок.
Фото: ГКУ «Леноблпожспас»

За прошедшие сутки в Ленинградской области произошло 71 ДТП. Об этом 28 мая сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

В результате пяти аварий травмы получили четыре человека, включая ребенка. Также известно о трех погибших, среди которых несовершеннолетний.

В Петербурге за тот еж период зафиксировано 275 аварий, в которых пострадали 14 человек, в том числе ребенок. Еще один участник ДТП погиб.

Напомним, в минувшие сутки в Бокситогорском районе произошла серьезная авария. В результате выезда на встречную полосу погибли три человека, в том числе 8-летняя девочка.

Вам будет интересно
В Ленобласти 16-летний подросток ответит за террористический акт
Сразу два уголовных дела завели на юношу за преступления террористического характера.  В Ленинградской области завершено расследование уголовного...
27.05.2026
273

Теги

Аварии в Ленобласти
Новости Социум

В десяти районах Петербурга расширили покрытие мобильной связи

Традиционно редакция ivbg.ru следит за комментариями пользователей в сети, касающихся качества мобильной связи в регионе. На этот раз отзывы коснулись обновления инфраструктуры в десяти районах Санкт-Петербурга.

Как отмечают в сети, на данных направлениях улучшилась скорость мобильного интернета и стабильность соединения. Пользователи обратили внимание на позитивные изменения в Невском, Адмиралтейском, Приморском, Василеостровском, Красногвардейском, Московском, Колпинском, Пушкинском, Выборгском и Курортном районах. Ускорение затронуло как густонаселённые жилые кварталы, так и популярные зелёные зоны: сады «Олимпия», территорию у Дворца Юсуповых, парки «Озеро Долгое», «Малиновка», «Город Героев», «Сосновка», а также Ржевский и Юнтоловский лесопарки.

За комментариями мы обратились к экспертам МТС. Как сообщили в пресс-службе компании, в преддверии летнего сезона инженеры развернули десятки новых базовых станций стандарта LTE в северных, южных и прибрежных районах, историческом центре и на восточной окраине города. Для увеличения пропускной способности оператор задействовал все доступные диапазоны частот — от 800 МГц до 2600 МГц. Проведённые технические работы позволили разгрузить сеть и подготовить её к сезонным нагрузкам.

«Параллельно с подготовкой к высокому туристическому сезону мы значительно обновляем инфраструктуру на Северо-Западе: продолжаем работы по установке нового высокопроизводительного отечественного оборудования на транспортных сетях в Петербурге и Ленобласти. Масштабный проект поможет увеличить пропускную способность сети, повысить надёжность инфраструктуры в
регионе, переведёт мониторинг и контроль управления трафиком на новый технологический уровень», — отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Ранее редакция рассказывала об улучшении качества связи на юго-западе Санкт-Петербурга.

Теги

мтс Петербург мобильная связь

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться