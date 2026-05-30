В центр реабилитации ластоногих в Репино поступила нерпа с серьезными травмами.

Специалисты предполагают, что на нерпу напал белохвостый орлан. На это указывают следы когтей на голове. Всего насчитано не менее 15 ран разной величины и формы. У ластоного также повреждены слуховые клапаны, которые перекрываются при погружении, точнее от них ничего не осталось.

«Скорее всего, птица неожиданно подловила на отдыхе нерпенка и нанесла ей очень серьезные увечья. Нерпы после таких случаев еще много дней не могут отойти от шока и легко могут погибнуть от стресса», - объяснили в фонде.

Сейчас основная задача специалистов — вывести нерпу из состояния болевого шока, снять и купировать воспаление. После этого планируется заняться проблемой со слухом, если позволит состояние животного.

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.