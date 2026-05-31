Эксперт Лебедев предрек существенное снижение цен на некоторые продукты питания в ближайшем будущем.
Ряд категорий продуктов питания может подешеветь на 30–50% в ближайшее время, заявил агентству «Прайм» профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Константин Лебедев.
«Ожидаемое снижение цен на 30–50% по ряду категорий — это не сиюминутная удача, а зримый признак здоровой и конкурентоспособной экономики, которая все успешнее интегрируется в мировые бизнес-процессы на правах сильного и независимого игрока», — уверен эксперт.
Поспособствуют снижению цен несколько факторов, в том числе изменение потребительской модели россиян. По мнению эксперта, граждане используют более рациональный подход при тратах. Это вынуждает торговые сети активнее конкурировать за клиентов, снижая цены. Среди других факторов — укрепление рубля и ускоренное развитие агро-промышленного комплекса в Росси.
