weather 10.5°
$ 71.02
82.64

Главная / Новости / В России ожидают снижение цен на 30-50% на целый ряд продуктов

Новости Экономика

В России ожидают снижение цен на 30-50% на целый ряд продуктов

Эксперт Лебедев предрек существенное снижение цен на некоторые продукты питания в ближайшем будущем. 

Ряд категорий продуктов питания может подешеветь на 30–50% в ближайшее время, заявил агентству «Прайм» профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Константин Лебедев.

«Ожидаемое снижение цен на 30–50% по ряду категорий — это не сиюминутная удача, а зримый признак здоровой и конкурентоспособной экономики, которая все успешнее интегрируется в мировые бизнес-процессы на правах сильного и независимого игрока», — уверен эксперт.

Поспособствуют снижению цен несколько факторов, в том числе изменение потребительской модели россиян. По мнению эксперта, граждане используют более рациональный подход при тратах. Это вынуждает торговые сети активнее конкурировать за клиентов, снижая цены. Среди других факторов — укрепление рубля и ускоренное развитие агро-промышленного комплекса в Росси.

Вам будет интересно
Минимальная продуктовая корзина в Ленобласти превысила 8,7 тыс. рублей
В целом по стране базовый набор продуктов подорожал на 3,3% с начала года. Фото: pxhere Минимальная продуктовая корзина в России с начала года подорож...
29.05.2026
393

Фото на миниатюре: magnific

Теги

снижение цен продукты
Новости Социум

Гинцбург: России не грозит эпидемия Эболы

В России не станут разрабатывать специализированные препараты Эболы. Вирус не имеет пандемического потенциала на территории РФ.

России не грозит эпидемия Эболы, поскольку вирус не обладает пандемическим потенциалом на территории нашей страны. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если мы ставим задачу только по нашим гражданам, которые только здесь в основном живут, то это не первоочередная задача нашего государства, потому что эпидемия Эболы не грозит», — подчеркнул он.

По этой причине разработка специализированного препарата от Эболы в России вестись не будет, добавил Гинцбург.

Вам будет интересно
Роспотребнадзор оценил риски завоза Эболы в Россию
Угроза завоза вируса в страну отсутствует, заявили в ведомстве.  Рисков завоза вируса Эбола в Россию нет, заявили в Роспотребнадзоре агентст...
27.05.2026
239

Теги

эбола Александр Гинцбург

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться