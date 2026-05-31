В России не станут разрабатывать специализированные препараты Эболы. Вирус не имеет пандемического потенциала на территории РФ.

России не грозит эпидемия Эболы, поскольку вирус не обладает пандемическим потенциалом на территории нашей страны. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если мы ставим задачу только по нашим гражданам, которые только здесь в основном живут, то это не первоочередная задача нашего государства, потому что эпидемия Эболы не грозит», — подчеркнул он.

По этой причине разработка специализированного препарата от Эболы в России вестись не будет, добавил Гинцбург.