В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной возгоранием в Большой Ижоре, в Ленинградской области организовали работу пунктов временного размещения.

Как ранее подчеркнул губернатор Александр Дрозденко, в ПВР для пострадавших созданы все необходимые условия: организовано полноценное питание, обеспечен доступ к питьевой воде, а также обеспечено постоянное дежурство медицинского персонала.

Для оперативного решения возникающих вопросов в пунктах работают специалисты муниципалитетов и представители региональной администрации. Также ля людей организована досуговая программа, включающая кинопоказы.

В пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что профильные службы принимают все необходимые меры для ликвидации пожара и скорейшего возвращения жителей в их дома. Ситуация остается на контрол.