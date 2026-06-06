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В Пениках и Гостилицах развернули пункты временного размещения для жителей Большой Ижоры

В Пениках и Гостилицах развернули пункты временного размещения для жителей Большой Ижоры - В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной возгоранием в Большой Ижоре, в Ленинградской области орг
Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной возгоранием в Большой Ижоре, в Ленинградской области организовали работу пунктов временного размещения.

Как ранее подчеркнул губернатор Александр Дрозденко, в ПВР для пострадавших созданы все необходимые условия: организовано полноценное питание, обеспечен доступ к питьевой воде, а также обеспечено постоянное дежурство медицинского персонала.

Для оперативного решения возникающих вопросов в пунктах работают специалисты муниципалитетов и представители региональной администрации. Также ля людей организована досуговая программа, включающая кинопоказы.

В пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что профильные службы принимают все необходимые меры для ликвидации пожара и скорейшего возвращения жителей в их дома. Ситуация остается на контрол.

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Теги

пункты временного размещения Гостилицы Пеники
Новости Происшествия

Кондрашов: эвакуированные жители Большой Ижоры и Борки вернутся домой к вечеру

В Ломоносовском районе устраняют последствия применения противником БПЛА.

Режим повышенной готовности был введен в Ломоносовском районе Ленинградской области сегодня в 7:30 утра. Глава районной администрации Алексей Кондрашов сообщил, что экстренные меры потребовались для обеспечения безопасности жителей поселений Большая Ижора и Борки.

По словам главы администрации, эвакуационные мероприятия проходят в штатном режиме без происшествий. Для размещения граждан оперативно были организованы пункты временного пребывания на базе Пениковского дома культуры, Лебяженской средней общеобразовательной школы и дома культуры в Гостилицах.

В этих центрах эвакуированные жители обеспечены всем необходимым, включая горячее питание и воду. Власти района выразили надежду на то, что ситуация стабилизируется в ближайшее время, и уже к вечеру граждане смогут безопасно вернуться в свои дома.

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Теги

Ломоносовский район Большая Ижора

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