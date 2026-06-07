Движение на участке трассы Санкт-Петербург – Ручьи между Лебяжьим и Большой Ижорой временно ограничили 7 июня. Как сообщили в комитете по транспорту Ленинградской области, из-за этого изменились схемы движения пригородных автобусов, которые связывают Лебяженское и Большеижорское городские поселения с Санкт-Петербургом и Сосновым Бором.

Автобусы №№ 401 и 402 следуют в объезд. Также приостановлено движение электропоездов на перегоне Ломоносов – Калище. Для пассажиров запустили компенсационный автобус между станциями Калище и Ораниенбаум.

В штатном режиме продолжает работать автобус № 691 до Большой Ижоры. Временно приостановлены маршруты №№ 401, 673, 673А, 402 и 672. При этом для направления на Сосновый Бор автобусы №№ 401 и 402 пустили через деревню Лопухинка и Гостилицы.

Маршрут № 401 теперь следует по сокращенной схеме – только до железнодорожной станции Ораниенбаум. Для связи Лебяжьего с Сосновым Бором продолжают работать маршруты № 673 через Гору Валдай и № 673А через Шепелево.

Специалисты Октябрьской железной дороги принимают меры для восстановления движения поездов на участке Ломоносов – Калище.

«Учитывая воскресный день и закономерно высокую нагрузку на дорожную сеть, могут и будут возникать дорожные заторы на «узких» местах», – предупредили в комитете

Перевозчик задействует резервный подвижной состав, чтобы минимизировать отклонения от расписания.