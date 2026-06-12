Эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина рассказала о пользе черешни для организма. По ее словам, регулярное употребление этой ягоды может благоприятно сказаться на работе различных систем организма.
Одним из главных преимуществ черешни врач назвала высокое содержание антоцианов — природных соединений, обладающих антиоксидантной и противовоспалительной активностью. Они помогают уменьшить воспалительные процессы в организме и могут быть полезны при отечности или дискомфорте в суставах, пишет «Лента.ру».
Кроме того, черешня благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Благодаря содержанию калия черешня помогает поддерживать нормальное артериальное давление и работу сердечной мышцы. Ягода способствует выведению избытка жидкости из организма, снижая нагрузку на сосуды и сердце.
Не менее ценна ягода и для иммунитета. В составе черешни есть витамин С, бета-каротин и цинк, которые участвуют в работе иммунной системы и помогают организму восстанавливаться после болезней, эмоциональных и физических перегрузок.