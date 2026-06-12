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Эндокринолог рассказала о пользе черешни для организма

Эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина рассказала о пользе черешни для организма. По ее словам, регулярное употребление этой ягоды может благоприятно сказаться на работе различных систем организма.

Одним из главных преимуществ черешни врач назвала высокое содержание антоцианов — природных соединений, обладающих антиоксидантной и противовоспалительной активностью. Они помогают уменьшить воспалительные процессы в организме и могут быть полезны при отечности или дискомфорте в суставах, пишет «Лента.ру».

Кроме того, черешня благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Благодаря содержанию калия черешня помогает поддерживать нормальное артериальное давление и работу сердечной мышцы. Ягода способствует выведению избытка жидкости из организма, снижая нагрузку на сосуды и сердце.

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Не менее ценна ягода и для иммунитета. В составе черешни есть витамин С, бета-каротин и цинк, которые участвуют в работе иммунной системы и помогают организму восстанавливаться после болезней, эмоциональных и физических перегрузок.

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Для души Новости

Россияне в августе увидят метеорный поток и парад планет

В ночь с 12 на 13 августа жители России смогут увидеть два астрономических явления — метеорный поток Персеиды и парад планет. Об этом сообщил глава обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

Россияне в августе увидят метеорный поток и парад планет - В ночь с 12 на 13 августа жители России смогут увидеть два астрономических явления — метеорный поток
Фото: magnific.

По словам эксперта, в 2026 году условия для наблюдений за метеорами будут отличными: пик приходится на период новолуния, поэтому небо будет полностью темным. Он также добавил, что для того, чтобы увидеть больше «падающих звезд», россиянам необходимо выбирать время, когда радиант находится высоко в небе.

«Будет наблюдаться до 100 метеоров в час, и чем ближе к рассвету, тем больше будет наблюдаться метеоров, поэтому западные части нашей страны будут в более выгодном положении», — отметил Веселков.

Помимо метеорного потока, россияне смогут увидеть «парад» из шести планет: Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна. Наблюдать его можно будет перед рассветом. Парад можно будет наблюдать еще около недели после 12 августа, пока Меркурий не приблизится к Солнцу и не перестанет быть заметным.

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парад планет метеорный поток Россия

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