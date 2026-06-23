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Врач объяснила, почему нельзя завтракать одним и тем же каждый день

Врач-нутрициолог Надежда Чернышова подчеркнула важность разнообразия в завтраках. Употребление одних и тех же блюд изо дня в день может лишить организм полезных веществ, поступающих из разнообразных продуктов.

Врач объяснила, почему нельзя завтракать одним и тем же каждый день - Ежедневное употребление одного и того же завтрака может привести к дефициту полезных веществ в орган
Фото: magnific.

По словам специалиста, завтрак должен включать сезонные продукты, например, ягоды. Разнообразие рациона позволяет получать полный спектр необходимых питательных веществ. Если каждый день есть одно и то же, например, только овсянку, то в организм поступает ограниченный набор витаминов и минералов, пише NEWS.ru.

Надежда Чернышова также рекомендовала готовить завтрак из свежих продуктов и избегать полуфабрикатов.

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В первую десятку также вошли Сахалин (35 118 рублей), Мурманская область (35 655 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (38 112 рублей), Якутия (34 640 рублей) и Республика Коми (33 011 рублей).

Замыкает топ Хабаровский край (30 229 рублей), Карелия (31 786 рублей) и Архангельская область (32 654 рубля).

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Фото на миниатюре: magnific

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