Врач-нутрициолог Надежда Чернышова подчеркнула важность разнообразия в завтраках. Употребление одних и тех же блюд изо дня в день может лишить организм полезных веществ, поступающих из разнообразных продуктов.

По словам специалиста, завтрак должен включать сезонные продукты, например, ягоды. Разнообразие рациона позволяет получать полный спектр необходимых питательных веществ. Если каждый день есть одно и то же, например, только овсянку, то в организм поступает ограниченный набор витаминов и минералов, пише NEWS.ru.

Надежда Чернышова также рекомендовала готовить завтрак из свежих продуктов и избегать полуфабрикатов.