Депутаты Законодательного собрания 47 региона приняли изменения в областной закон № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области».

Законопроект, инициированный областной прокуратурой, приводит региональный закон в соответствие с ФЗ от 28 ноября 2025 года № 435-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня»», который вступил в силу с 1 января 2026 года.

Согласно федеральному закону, женщины, имеющие звание «Мать-героиня», имеют право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в порядке, установленном органами власти субъектов Российской Федерации.

Во втором чтении были приняты две поправки, внесённые депутатом Александром Русских («Единая Россия»). Первая устанавливает обязательное условие для получения льготы — постоянное проживание матери-героини на территории Ленинградской области. Вторая уточняет, что размер земельного участка должен быть не менее площади, определённой федеральным законом № 435-ФЗ. С учётом этих поправок законопроект был поддержан депутатами и в третьем чтении.

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