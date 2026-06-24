weather 15.5°
$ 74.62
85.48

Главная / Новости / Матери-героини в Ленобласти смогут получить бесплатный земельный участок, но есть нюанс

Новости Социум

Матери-героини в Ленобласти смогут получить бесплатный земельный участок, но есть нюанс

Депутаты Законодательного собрания 47 региона приняли изменения в областной закон № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области». 

Законопроект, инициированный областной прокуратурой, приводит региональный закон в соответствие с ФЗ от 28 ноября 2025 года № 435-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня»», который вступил в силу с 1 января 2026 года.

Согласно федеральному закону, женщины, имеющие звание «Мать-героиня», имеют право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в порядке, установленном органами власти субъектов Российской Федерации.

Во втором чтении были приняты две поправки, внесённые депутатом Александром Русских («Единая Россия»). Первая устанавливает обязательное условие для получения льготы — постоянное проживание матери-героини на территории Ленинградской области. Вторая уточняет, что размер земельного участка должен быть не менее площади, определённой федеральным законом № 435-ФЗ. С учётом этих поправок законопроект был поддержан депутатами и в третьем чтении.

Вам будет интересно
Две многодетные жительницы из Ленобласти получили признание своего материнского подвига
Президент России Владимир Путин присвоил почётное звание «Мать-героиня» Наталье Небогатовой из Бокситогорского района и Ирине Маховой из Всеволожского...
18.11.2025
472

Отметим, что в Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В ЗАГСе Ленинградской области рассказали, как оформить статус многодетной семьи , как получить электронное удостоверение и какие льготы действуют в регионе для этой категории. Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти

Теги

Закс ЛО Ленобласть мать-героиня
Новости Социум Главное

Лимит по семейной ипотеке в Ленобласти и Петербурге повысят до 18 млн рублей

С 1 июля 2026 года в Петербурге и Ленобласти вступят в силу обновленные условия семейной ипотеки.

Лимит по семейной ипотеке в Ленобласти и Петербурге повысят до 18 млн рублей - Программа станет дифференцированной в зависимости от числа детей.
Фото: freepik

Согласно проекту правил, предельный размер кредита будет зависеть от количества детей в семье: для семей с одним ребенком - 12 млн рублей, с двумя детьми - 15 млн рублей, с тремя и более детьми - 18 млн рублей. Об этом сообщили «Известия».

В остальных регионах России лимиты будут ниже: до 6 млн рублей для семей с одним ребенком, до 8 млн - с двумя и до 10 млн рублей - с тремя и более детьми.

Вам будет интересно
Семьи с двумя и более детьми получат право на ипотечные каникулы с сентября
При рождении или усыновлении второго и последующего ребенка семьи получат право на отсрочку платежей по жилищным кредитам. Российские семьи при появле...
23.06.2026
234

Программа станет дифференцированной в зависимости от числа детей. Правительство объявит окончательные параметры программы в ближайшие дни.

Теги

Семейная ипотека Петербург Ленобласть ипотека

Популярное

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз
Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз

16:25 22.06.2026

Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана
Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана

06:44 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться