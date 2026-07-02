В более чем 40 регионах России введены ограничения на продажу бензина и дизеля. В связи с этим некоторые водители пытаются обойти правила, предлагая сотрудникам АЗС деньги за дополнительный объем топлива.

Юрист Виктор Безъязычный сообщил, что такие действия могут быть расценены как коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ). Сотрудник АЗС, согласно законодательству, рассматривается как лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации, и предложение взятки ему может повлечь юридическую ответственность, пишет «База».

Наказание за коммерческий подкуп предусматривает штрафы до 400 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. При значительном размере подкупа штрафы могут достигать 800 тысяч рублей, а срок лишения свободы - до трех лет. В случае более крупного подкупа или участия нескольких человек наказание может включать штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы до семи лет.

Важно отметить, что преступление может быть признано и при отказе сотрудника АЗС принять деньги.