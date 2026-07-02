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Россиян предупредили об уголовной ответственности за подкуп сотрудников АЗС на фоне топливных ограничений

В более чем 40 регионах России введены ограничения на продажу бензина и дизеля. В связи с этим некоторые водители пытаются обойти правила, предлагая сотрудникам АЗС деньги за дополнительный объем топлива.

Россиян предупредили об уголовной ответственности за подкуп сотрудников АЗС на фоне топливных ограничений - Такие действия могут быть расценены как коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ).
Фото: freepik.

Юрист Виктор Безъязычный сообщил, что такие действия могут быть расценены как коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ). Сотрудник АЗС, согласно законодательству, рассматривается как лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации, и предложение взятки ему может повлечь юридическую ответственность, пишет «База».

Наказание за коммерческий подкуп предусматривает штрафы до 400 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. При значительном размере подкупа штрафы могут достигать 800 тысяч рублей, а срок лишения свободы - до трех лет. В случае более крупного подкупа или участия нескольких человек наказание может включать штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы до семи лет.

Важно отметить, что преступление может быть признано и при отказе сотрудника АЗС принять деньги.

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Теги

АЗС бензин взятка уголовная ответственность коммерческий подкуп
Новости Социум

В России расширили перечень обследований при диспансеризации

В рамках диспансеризации жители России теперь могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди новых обследований - проверка липидного профиля и уровня липопротеида А в крови. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин в интервью РИА Новости.

Кроме того, для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Эти меры направлены на повышение эффективности ранней диагностики онкологических заболеваний.

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Также внедрили программу неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Это позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках, минимизируя риски, связанные с инвазивными процедурами.

Теги

здравоохранение диспансеризация

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