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Новости Спорт

Тренера сборной Южной Кореи попросили покинуть страну после вылета с ЧМ-2026. Хотя он сам – кореец

Болельщики сборной Южной Кореи освистали команду после вылета с чемпионата мира по футболу 2026 года.

По данным Korea JoongAng Daily, футболистов встретили в аэропорту Инчхона после возвращения на родину. Фанаты требовали от главного тренера Хон Мен Бо вернуть заработанные деньги и покинуть страну.

Сборная Южной Кореи не смогла выйти из группы на ЧМ-2026. Команда заняла третье место в группе А, где играла с Мексикой, Чехией и ЮАР. Корейцы набрали три очка в трех матчах.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен раскритиковал выступление национальной команды на чемпионате мира. После вылета сборной Хон Мен Бо подал в отставку с поста главного тренера.

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Теги

Южная Корея спорт футбол чм-2026
Новости Происшествия

Медведь напал на велосипедиста около КАДа в Янино

Неподалеку от КАДа в поселке Янино медведь напал на велосипедиста.

Зверь ростом около полутора метров выбежал на движущегося человека и ударил его лапой. Велосипедисту удалось быстро уехать с места происшествия.

Медведь напал на велосипедиста около КАДа в Янино - Пострадавшего осмотрели медики, ему сделали прививку и обработали рану.
Фото: паблик «Мэш на Мойке».

Пострадавшего осмотрели медики, ему сделали прививку и обработали рану, пишет паблик «Мэш на Мойке».

Биолог Павел Глазков предполагает, что напавший медведь, скорее всего, не является диким животным, а мог сбежать из частного хозяйства. Лесные медведи в период гона осторожны и обычно избегают прямых контактов с людьми. Кроме того, медвежата в это время ходят только в сопровождении матери.

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Теги

медведь Янино Ленобласть Всеволожский район

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