Болельщики сборной Южной Кореи освистали команду после вылета с чемпионата мира по футболу 2026 года.

По данным Korea JoongAng Daily, футболистов встретили в аэропорту Инчхона после возвращения на родину. Фанаты требовали от главного тренера Хон Мен Бо вернуть заработанные деньги и покинуть страну.

Сборная Южной Кореи не смогла выйти из группы на ЧМ-2026. Команда заняла третье место в группе А, где играла с Мексикой, Чехией и ЮАР. Корейцы набрали три очка в трех матчах.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен раскритиковал выступление национальной команды на чемпионате мира. После вылета сборной Хон Мен Бо подал в отставку с поста главного тренера.