В аэропорту Пулково у 60-летнего гражданина Турции изъяли сильнодействующие препараты с тестостероном. Мужчина прилетел из Стамбула и проходил через «зеленый» коридор. Во время выборочного контроля инспекторы обнаружили в его чемодане несколько коробок с лекарственными препаратами.

Внутри находились 36 ампул и четыре флакона с тестостероном. Экспертиза подтвердила, что препараты содержат тестостерона пропионат и тестостерона фенилпропионат. Эти вещества входят в перечень сильнодействующих, их ввоз через таможенную границу ЕАЭС ограничен.

Во время проверки пассажир не смог предъявить рецепт или другие медицинские документы, разрешающие ввоз препаратов для личного использования. Сам мужчина объяснил, что использовал их как «витамины для спорта».

В Пулковской таможне напомнили, что лекарства с сильнодействующими веществами можно ввозить в Россию только при наличии пассажирской таможенной декларации и документов, подтверждающих назначение врача. Если документы оформлены на иностранном языке, к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык.

Возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС сильнодействующих веществ. На время следствия гражданина Турции заключили под стражу.