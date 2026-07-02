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Новости Социум

Аналитики VK Видео выяснили, как много взрослых смотрят мультфильмы без детей

Каждый четвертый взрослый россиянин регулярно смотрит детский контент в одиночестве.

Согласно новому исследованию платформы VK Видео, каждый четвертый взрослый россиянин смотрит детский контент в одиночестве, объясняя это стремлением к ностальгии и позитивным эмоциям.

Так, почти 70% респондентов признались, что периодически включают мультфильмы или семейные фильмы, при этом 26% из них делают это исключительно для себя, без участия детей. Опрошенные объясняют это желанием получить позитив (40% ответов) и ностальгические воспоминания о детстве (36%).

Тем временем 43% взрослых смотрят контент вместе с детьми, а 33% используют его как способ занять ребенка. В топ предпочтений взрослых зрителей входят классические мультфильмы (42%), современные анимационные сериалы (19%) и сказки (18%).

Интересно, что аудитория предъявляет высокие требования к качеству контента. Более половины опрошенных подчеркивают важность образовательной составляющей, развития социальных навыков и наличия добрых персонажей. По мнению 47% респондентов, идеальный детский контент должен быть универсальным и одинаково увлекательным для всех возрастов.

Сегодня видеоплатформы остаются главными площадками для поиска такого контента, их выбирают 60% зрителей.

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VK Видео исследование
Новости Экономика

Набиуллина: широкое использование цифрового рубля начнется с 1 сентября

Глава ЦБ РФ заявила о готовности к широкому использованию нового формата валюты.

Широкое применение цифрового рубля станет возможно уже с 1 сентября. Для этого уже все готово, подчеркнула глава Банка России Эльвира Набиуллин. Ее слова приводит РИА Новости.

«У нас системно значимые банки и крупные торговые предприятия должны будут подключиться — все готовы», — заявила глава ЦБ РФ 2 июля. 

Председатель Центробанка также отметила, что регулятор стремится к тому, чтобы новая форма национальной валюты стала востребована людьми и бизнесом. Сейчас также прорабатывается вопрос открытия кошельков для хранения цифровых рублей не только на балансе ЦБ РФ, но и банков.

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Эльвира Набиуллина цифровой рубль

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