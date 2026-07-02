Регион вновь вошел в топ-30 лучших субъектов РФ по развитию добровольчества.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о победе региона во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел».

«Регион вошёл в число 30 лучших среди 64 участников и получит федеральную субсидию на развитие добровольчества», — рассказал глава региона.

Полученная по итогам конкурса субсидия будет направлена на развитие волонтерского движения в регионе, а именно — поддержку пяти новых Добро.Центров в Кудрово, Всеволожске, Сосновом Бору, Лодейном Поле и Пикалёво.

«Запустим новые программы для школьников, молодёжи и серебряных волонтёров, подготовим экспертов для муниципальных команд. Всего проект охватит более 20 тысяч жителей Ленобласти», — отметил губернатор.

Глава Ленобласти подчеркнул, что главная сила региона — в людях, готовых брать на себя ответственность и поддерживать окружающих. Александр Дрозденко выразил благодарность волонтерам и наставникам за их труд. Тем временем правительство продолжит создавать максимально комфортные условия для реализации социальных инициатив.