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Ленобласть в 4 раз победила во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»

Регион вновь вошел в топ-30 лучших субъектов РФ по развитию добровольчества.

Ленобласть в 4 раз победила во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» - Регион вновь вошел в топ-30 лучших субъектов РФ по развитию добровольчества.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о победе региона во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел».

«Регион вошёл в число 30 лучших среди 64 участников и получит федеральную субсидию на развитие добровольчества», — рассказал глава региона.

Полученная по итогам конкурса субсидия будет направлена на развитие волонтерского движения в регионе, а именно — поддержку пяти новых Добро.Центров в Кудрово, Всеволожске, Сосновом Бору, Лодейном Поле и Пикалёво.

«Запустим новые программы для школьников, молодёжи и серебряных волонтёров, подготовим экспертов для муниципальных команд. Всего проект охватит более 20 тысяч жителей Ленобласти»,  — отметил губернатор.

Глава Ленобласти подчеркнул, что главная сила региона — в людях, готовых брать на себя ответственность и поддерживать окружающих. Александр Дрозденко выразил благодарность волонтерам и наставникам за их труд. Тем временем правительство продолжит создавать максимально комфортные условия для реализации социальных инициатив.

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Александр Дрозденко Регион добрых дел
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Набиуллина: широкое использование цифрового рубля начнется с 1 сентября

Глава ЦБ РФ заявила о готовности к широкому использованию нового формата валюты.

Широкое применение цифрового рубля станет возможно уже с 1 сентября. Для этого уже все готово, подчеркнула глава Банка России Эльвира Набиуллин. Ее слова приводит РИА Новости.

«У нас системно значимые банки и крупные торговые предприятия должны будут подключиться — все готовы», — заявила глава ЦБ РФ 2 июля. 

Председатель Центробанка также отметила, что регулятор стремится к тому, чтобы новая форма национальной валюты стала востребована людьми и бизнесом. Сейчас также прорабатывается вопрос открытия кошельков для хранения цифровых рублей не только на балансе ЦБ РФ, но и банков.

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