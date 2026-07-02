На XIII летней Спартакиаде учащихся России, проходившей в Краснодаре, спортсменка из Ленинградской области Анжелика Вересова установила новое достижение региона.
Она финишировала с результатом 13,47 секунды, улучшив своё личное время почти на полсекунды. Эта победа принесла ей золотую медаль соревнований. Показанный результат входит в восьмёрку лучших мировых показателей сезона среди девушек до 18 лет.
Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».