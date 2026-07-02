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Анжелика Вересова обновила рекорд Ленобласти и вошла в топ-8 мирового рейтинга

На XIII летней Спартакиаде учащихся России, проходившей в Краснодаре, спортсменка из Ленинградской области Анжелика Вересова установила новое достижение региона.

Анжелика Вересова обновила рекорд Ленобласти и вошла в топ-8 мирового рейтинга - На XIII летней Спартакиаде учащихся России, проходившей в Краснодаре, спортсменка из Ленинградской о
Фото: lenobl

Она финишировала с результатом 13,47 секунды, улучшив своё личное время почти на полсекунды. Эта победа принесла ей золотую медаль соревнований. Показанный результат входит в восьмёрку лучших мировых показателей сезона среди девушек до 18 лет.

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Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».

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Анжелика Вересова Ленобласть
Новости Экономика

Набиуллина: широкое использование цифрового рубля начнется с 1 сентября

Глава ЦБ РФ заявила о готовности к широкому использованию нового формата валюты.

Широкое применение цифрового рубля станет возможно уже с 1 сентября. Для этого уже все готово, подчеркнула глава Банка России Эльвира Набиуллин. Ее слова приводит РИА Новости.

«У нас системно значимые банки и крупные торговые предприятия должны будут подключиться — все готовы», — заявила глава ЦБ РФ 2 июля. 

Председатель Центробанка также отметила, что регулятор стремится к тому, чтобы новая форма национальной валюты стала востребована людьми и бизнесом. Сейчас также прорабатывается вопрос открытия кошельков для хранения цифровых рублей не только на балансе ЦБ РФ, но и банков.

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Фото на миниатюре: magnific

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Эльвира Набиуллина цифровой рубль

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