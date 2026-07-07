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Новости Социум

В детских садах Петербурга могут появиться круглосуточные группы

В Петербурге обсуждается возможность создания круглосуточных групп в детских садах, а также расширение сети яслей для поддержки одиноких родителей. Об этом сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский.

По его словам, помимо выплат, одиноким мамам и папам нужны дополнительные возможности для совмещения работы и воспитания детей. Сейчас в городе уже работает почти 2,5 тысячи групп для малышей до трех лет, которые посещает более 43 тысяч детей. Власти планируют открыть еще 83 ясельные группы в 2026-2027 учебном году.

Хотя технически возможность круглосуточного пребывания в садах уже предусмотрена, массового спроса на такой формат сейчас нет, отметил Александр Бельский. Однако он добавил, что город будет реагировать на рост потребности в таком формате.

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Теги

детский сад ясли Петербург
Новости Социум Главное

В Ленобласти планируют разрешить продажу бензина в 10-литровые канистры

В Ленобласти рассматривается возможность разрешить продажу бензина в канистры объемом до 10 литров, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Никита Донцов.

бензин
Фото: ivbg.ru.

«Позиция губернатора: нужно дать людям возможность заправляться в канистры. Планируется разрешить отпуск топлива в металлические канистры по ГОСТу — не более 10 литров. В другие тары наливать нельзя — это общее правило», — сказал он.

На данный момент сроки вступления решения в силу не определены.

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Ранее Никита Донцов отметил, что ситуация на АЗС постепенно стабилизируется, ажиотажный спрос снижается. Нефтяные компании сформировали значительные резервы топлива, налаживают новые логистические каналы для доставки топлива в регион и восстанавливают ритмичное снабжение АЗС.

Теги

Канистры бензин топливо Ленобласть

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