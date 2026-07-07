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Новости Социум

Новак назвал ситуацию на рынке топлива в России напряженной

Ситуация на российском рынке топлива остается напряженной, заявил вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что власти рассматривают дополнительные меры для насыщения рынка нефтепродуктами. Особое внимание будет уделено обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов.

Александр Новак планирует обсудить с правительством баланс производства и потребления на рынке и обеспечение топливом регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы.

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Проблема дефицита топлива в России возникла в конце мая. В некоторых регионах ввели ограничения на продажу топлива в одни руки или приостановили свободную реализацию бензина и дизеля, что спровоцировало рост цен на АЗС. 

Тем временем, в Ленобласти ситуация с наличием топлива на автозаправках стабилизируется, ажиотажный спрос снижается. 

Теги

топливо бензин Россия Новак
Новости Происшествия

Водитель BMW погиб в результате съезда в кювет в Кингисеппском районе

Погибшего доставали из перекореженной иномарки при помощи специнструмента.

В Кингисеппском районе произошло смертельное ДТП, сообщает 7 июля МЧС по Ленинградской области.

По имеющейся информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и допустил съезд в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«К месту происшествия выехала автоцистерна 124-й пожарной части ГКУ »Леноблпожспас« для отключения аккумулятора. В результате ДТП двое человек пострадали и были госпитализированы, а также есть погибший. Его тело оказалось зажато и деблокировано», — говорится в сообщении.

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Теги

Кингисеппский район авария

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