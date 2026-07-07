Ситуация на российском рынке топлива остается напряженной, заявил вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что власти рассматривают дополнительные меры для насыщения рынка нефтепродуктами. Особое внимание будет уделено обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов.

Александр Новак планирует обсудить с правительством баланс производства и потребления на рынке и обеспечение топливом регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы.

Вам будет интересно Ситуация с топливом на заправках Ленобласти стабилизируется Ситуация с наличием топлива на автозаправках в Ленобласти стабилизируется. Фото: ivbg.ru. По данным на 6 июля в штатном режиме работали 310 АЗС из име...

Проблема дефицита топлива в России возникла в конце мая. В некоторых регионах ввели ограничения на продажу топлива в одни руки или приостановили свободную реализацию бензина и дизеля, что спровоцировало рост цен на АЗС.

Тем временем, в Ленобласти ситуация с наличием топлива на автозаправках стабилизируется, ажиотажный спрос снижается.