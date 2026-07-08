Объем учебной нагрузки школьников 1-4-х классов изменится уже в новом учебном году, с 1 сентября.

За четыре года обучения общий объем аудиторных занятий должен составлять не менее 2966 и не более 3305 академических часов. Ранее эти границы были 2954 и 3345 часов соответственно. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ Минпросвещения.

Ранее стало известно, что в России с нового учебного года для первоклассников отменены домашние задания.