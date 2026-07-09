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Александр Дрозденко поздравил православных с Днем явления Тихвинской иконы Божией Матери

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Тихвин, чтобы поздравить православных христиан с Днём явления Тихвинской иконы Божией Матери.

Обращаясь к верующим, глава региона подчеркнул, что Русская Православная Церковь и священнослужители в трудные и смутные времена всегда помогали людям находить опору через веру в Бога. Так было на протяжении веков и останется впредь.

Губернатор отметил, что сегодня, когда страна переживает непростой период, а соотечественники сражаются на полях специальной военной операции, отстаивая общечеловеческие христианские ценности, они также идут в бой с верой. Многие священники — как в храмах, так и в окопах — укрепляют дух воинов. Александр Дрозденко выразил уверенность, что, как и многие века назад, именно с образом Пресвятой Богородицы к нам придёт Победа, потому что дело наше правое, а вера — верная. Он завершил своё поздравление словами: «Всех с праздником!».

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09.07.2026
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Каждое 9 июля православные верующие вспоминают один из древних чудотворных образов, который свято чтит Церковь - Тихвинскую икону Божией Матери. В годы ВОВ икона попала в американскую зону оккупации Германии, откуда была перевезена в чикагский Свято-Троицкий собор. В 2024 году святыню возвратили на её историческое место - в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. С того момента в Тихвине ежегодно собираются российские паломники и верующие их других стран, чтобы помолиться пред ликом Богородицы. Рассказываем, чем отличается икона от других образов Пречистой, кто может рассчитывать на Её поддержку и какова история святыни.

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Александр Дрозденко Тихвинская икона Божией матери
Новости Происшествия

Мужчину задержали за наркотики и продажу персональных данных во Всеволожском районе

Ранее судимого 28-летнего жителя Бугров задержали во Всеволожском районе по подозрению в незаконном обороте персональных данных и наркотиков.

По данным следствия, в январе 2026 года он разместил в одном из мессенджеров объявление об услугах по «пробиву» жителей России. Фигурант продавал персональные данные заинтересованным лицам за деньги.

Во время обыска в квартире подозреваемого нашли более 650 граммов запрещенных веществ. Также у него изъяли восемь мобильных телефонов, компьютер, технические устройства для получения информации, семь банковских карт, электронные весы, две упаковки изоленты, 162 свертка и пакетики с наркотиками.

В отношении мужчины завели два уголовных дела.

Первое касается незаконного оборота персональных данных из корыстной заинтересованности по пункту «а» части 3 статьи 272.1 УК РФ. Второе дело возбуждено по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

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24.06.2025
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Всеволожский район Ленинградская область

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