Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Тихвин, чтобы поздравить православных христиан с Днём явления Тихвинской иконы Божией Матери.

Обращаясь к верующим, глава региона подчеркнул, что Русская Православная Церковь и священнослужители в трудные и смутные времена всегда помогали людям находить опору через веру в Бога. Так было на протяжении веков и останется впредь.

Губернатор отметил, что сегодня, когда страна переживает непростой период, а соотечественники сражаются на полях специальной военной операции, отстаивая общечеловеческие христианские ценности, они также идут в бой с верой. Многие священники — как в храмах, так и в окопах — укрепляют дух воинов. Александр Дрозденко выразил уверенность, что, как и многие века назад, именно с образом Пресвятой Богородицы к нам придёт Победа, потому что дело наше правое, а вера — верная. Он завершил своё поздравление словами: «Всех с праздником!».

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Каждое 9 июля православные верующие вспоминают один из древних чудотворных образов, который свято чтит Церковь - Тихвинскую икону Божией Матери. В годы ВОВ икона попала в американскую зону оккупации Германии, откуда была перевезена в чикагский Свято-Троицкий собор. В 2024 году святыню возвратили на её историческое место - в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. С того момента в Тихвине ежегодно собираются российские паломники и верующие их других стран, чтобы помолиться пред ликом Богородицы. Рассказываем, чем отличается икона от других образов Пречистой, кто может рассчитывать на Её поддержку и какова история святыни.