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Новости Социум

Россиянам после 40 лет рекомендовали проходить диспансеризацию каждый год

Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста, сообщил РИА Новости председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

Россиянам в возрасте от 18 до 39 лет рекомендуется проходить диспансеризацию один раз в три года, а начиная с 40 лет — ежегодно.

Россиянам после 40 лет рекомендовали проходить диспансеризацию каждый год - Диспансеризация помогает не только выявить уже имеющиеся заболевания, но и оценить общее состояние з
Фото: freepik

Диспансеризация помогает не только выявить уже имеющиеся заболевания, но и оценить общее состояние здоровья, а также обнаружить факторы риска. Раннее выявление многих серьезных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, диабет и онкологические патологии, повышает шансы на успешное лечение и предотвращает осложнения, отметил Баланин.

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14.07.2026
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Теги

здравоохранение диспансеризация
Новости Экономика

ФАС предложила крупным торговым сетям ограничить наценки на школьные товары

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) направила письмо с предложением ограничить цены и наценки на школьные товары в 18 крупных торговых организаций. Это связано с сезонным повышением спроса на товары для подготовки детей к новому учебному году.

ФАС предложила крупным торговым сетям ограничить наценки на школьные товары - Речь идет о 18 ретейлерах.
Фото: magnific

В списке компаний, получивших письмо от ФАС, значатся такие торговые сети, как «Мэлон фэшн груп» и Х5, «Детский мир», «Читай город», «Леонардо», «Офисмаг», «Гулливер», «Комус», «Метро», «Стокманн», «Лента», «Ашан», «О'Кей», «Магнит», «Вкусвилл», «М.Видео», «Ситилинк» и «ДНС».

В ФАС напомнили, что начиная с 2023 года некоторые из этих сетей уже принимали на себя добровольные обязательства по ограничению наценок на школьные товары по предложению ведомства. Это позволило сделать такие товары более доступными для семей с детьми школьного возраста по всей стране.

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