Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста, сообщил РИА Новости председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.
Россиянам в возрасте от 18 до 39 лет рекомендуется проходить диспансеризацию один раз в три года, а начиная с 40 лет — ежегодно.
Диспансеризация помогает не только выявить уже имеющиеся заболевания, но и оценить общее состояние здоровья, а также обнаружить факторы риска. Раннее выявление многих серьезных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, диабет и онкологические патологии, повышает шансы на успешное лечение и предотвращает осложнения, отметил Баланин.