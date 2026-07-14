Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) направила письмо с предложением ограничить цены и наценки на школьные товары в 18 крупных торговых организаций. Это связано с сезонным повышением спроса на товары для подготовки детей к новому учебному году.

В списке компаний, получивших письмо от ФАС, значатся такие торговые сети, как «Мэлон фэшн груп» и Х5, «Детский мир», «Читай город», «Леонардо», «Офисмаг», «Гулливер», «Комус», «Метро», «Стокманн», «Лента», «Ашан», «О'Кей», «Магнит», «Вкусвилл», «М.Видео», «Ситилинк» и «ДНС».

В ФАС напомнили, что начиная с 2023 года некоторые из этих сетей уже принимали на себя добровольные обязательства по ограничению наценок на школьные товары по предложению ведомства. Это позволило сделать такие товары более доступными для семей с детьми школьного возраста по всей стране.