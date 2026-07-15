Психолог Оксана Корякина в разговоре с «Известиями» объяснила, что постоянное желание лежать в кровати может быть связано с различными психологическими проблемами, такими как депрессия, тревожные расстройства, последствия травмы или хроническое переутомление.

При этом, по ее словам, желание поспать подольше после тяжелой недели — это нормальная реакция организма, ситуацию, когда человек более двух недель практически не выходит из кровати, следует воспринимать как тревожный сигнал. В таком случае рекомендуется обратиться к врачу для исключения соматических причин, а затем к психологу или психиатру для более детальной оценки состояния.

Оксана Корякина подчеркнула, что стремление постоянно находиться в постели может быть защитным механизмом. Первым шагом к восстановлению специалист назвала постепенное возвращение к простым действиям: подъем с кровати, умывание, прием пищи за столом, короткие прогулки и другие небольшие задачи.