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Психолог объяснил причины желания постоянно лежать в кровати

Психолог Оксана Корякина в разговоре с «Известиями» объяснила, что постоянное желание лежать в кровати может быть связано с различными психологическими проблемами, такими как депрессия, тревожные расстройства, последствия травмы или хроническое переутомление.

Психолог объяснил причины желания постоянно лежать в кровати - Это может быть связано с депрессией, тревожными расстройствами, последствиями травмы или хроническим
Фото: magnific.

При этом, по ее словам, желание поспать подольше после тяжелой недели — это нормальная реакция организма, ситуацию, когда человек более двух недель практически не выходит из кровати, следует воспринимать как тревожный сигнал. В таком случае рекомендуется обратиться к врачу для исключения соматических причин, а затем к психологу или психиатру для более детальной оценки состояния.

Оксана Корякина подчеркнула, что стремление постоянно находиться в постели может быть защитным механизмом. Первым шагом к восстановлению специалист назвала постепенное возвращение к простым действиям: подъем с кровати, умывание, прием пищи за столом, короткие прогулки и другие небольшие задачи.

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12.07.2026
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Теги

врач советы Психолог сон
Для души Новости

Концепция парка «Олега Вещего» в Старой Ладоге сохраняет курганы на берегу Волхова

Завершился архитектурный конкурс на разработку концепции историко-культурного парка «Олега Вещего» в Старой Ладоге. Победителем признан консорциум TM+link.bureau+Syaylev studio.

Концепция парка «Олега Вещего» в Старой Ладоге сохраняет курганы на берегу Волхова - Завершился архитектурный конкурс на разработку концепции историко-культурного парка «Олега Вещего» в
Фото: Правительство Ленинградской области

Всего на конкурс поступило 19 заявок от ведущих архитектурных бюро, в финал вышли пять консорциумов. Жюри, в состав которого вошли вице-губернаторы области Егор Мищеряков и Владимир Цой, единогласно отдало предпочтение именно этому проекту.

Конкурс был организован АНО «Центр развития Ладоги» при поддержке ДОМ.РФ и Правительства Ленобласти. Впереди — создание современного общественного пространства, которое должно бережно вписаться в тысячелетний ландшафт, сохранить археологическое и культурное наследие Старой Ладоги — колыбели русской государственности, места, неразрывно связанного с именем Вещего Олега.

«Перед финалистами стояла сложная задача: вписаться в охраняемый рельеф, раскрыть археологию Старой Ладоги и создать уникальное пространство для семейного отдыха и туристов со всего Северо-Запада», — отметил вице-губернатор Ленобласти Егор Мищеряков. 

Его коллега Владимир Цой подчеркнул, что создание парка — это не только сохранение древнейших курганов на берегу Волхова, но и формирование новой точки притяжения, развитие инфраструктуры гостеприимства. На территории будущего парка также появится музейное пространство.

Теги

Старая Ладога

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