Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора подвело промежуточные итоги контрольно-надзорной деятельности в Ленобласти. По состоянию на 13 июля специалисты провели 71 проверочное мероприятие на животноводческих, свиноводческих и птицеводческих предприятиях региона.

Нарушения были выявлены у 48 хозяйствующих субъектов. Чаще всего инспекторы фиксировали отсутствие дезинфекционных барьеров и неполное ограждение территорий предприятий, что создает риски для биологической безопасности. Нарушения обнаружили у АО «ПЗ Красная Балтика», ООО «Остроговицы», АО «Красносельское», АО «Можайское» и ряд других хозяйств.

По итогам проверок Россельхознадзор выдал шесть предписаний об устранении выявленных нарушений, объявил 40 предостережений и составил 10 административных протоколов. Кроме того, ведомство инициировало проведение четырех инспекционных визитов.