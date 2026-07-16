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Россельхознадзор выявил нарушения почти у 50 животноводческих предприятий Ленобласти

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора подвело промежуточные итоги контрольно-надзорной деятельности в Ленобласти. По состоянию на 13 июля специалисты провели 71 проверочное мероприятие на животноводческих, свиноводческих и птицеводческих предприятиях региона.

Россельхознадзор выявил нарушения почти у 50 животноводческих предприятий Ленобласти - Чаще всего инспекторы фиксировали отсутствие дезинфекционных барьеров и неполное ограждение территор
Фото: magnific.

Нарушения были выявлены у 48 хозяйствующих субъектов. Чаще всего инспекторы фиксировали отсутствие дезинфекционных барьеров и неполное ограждение территорий предприятий, что создает риски для биологической безопасности. Нарушения обнаружили у АО «ПЗ Красная Балтика», ООО «Остроговицы», АО «Красносельское», АО «Можайское» и ряд других хозяйств.

По итогам проверок Россельхознадзор выдал шесть предписаний об устранении выявленных нарушений, объявил 40 предостережений и составил 10 административных протоколов. Кроме того, ведомство инициировало проведение четырех инспекционных визитов.

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Теги

Россельхознадзор сельское хозяйство Ленобласть проверки Животноводство
Новости Социум Главное

В Винницах возобновили продажу топлива жителям после вмешательства Александра Дрозденко

В селе Винницы Подпорожского района возобновили продажу бензина местным жителям. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отгрузка топлива на АЗС «КИТЭК» началась 15 июля в 19:00.

В Винницах возобновили продажу топлива жителям после вмешательства Александра Дрозденко - В селе Винницы Подпорожского района возобновили продажу бензина местным жителям.
Фото: t_me/drozdenko_au_lo/11135

Ранее заправка перестала продавать бензин населению и обслуживала только спецтранспорт и рейсовые автобусы. Причиной стали сложности с закупкой топлива на бирже, с которыми сталкиваются независимые сети.

«Но это не значит, что мы можем оставить людей без бензина», –  подчеркнул Александр Дрозденко

Губернатор поручил срочно разобраться в ситуации на оперативном штабе. Власти нашли необходимое топливо. Сейчас АЗС помогают заключить прямой договор с поставщиком, чтобы обеспечить регулярные поставки бензина.

«Буду ждать сигналов – все ли в порядке, хватает ли, есть ли проблемы», – отметил Александр Дрозденко

Проблему подняли во время записи программы «Разговоры о важном» на ЛенТВ24.

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Теги

Винницы Александр Дрозденко Подпорожский район

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